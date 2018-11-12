Порошенко объяснил, почему Украина не может отказаться от внешних кредитов

В течение ближайших двух лет Киеву придется отдавать наибольшие суммы долгов.

Экономика Украины уже позволяет отказаться от кредитов от МВФ и других международных финансовых организаций. Однако в течение следующих двух лет будут пиковые нагрузки по выплате долгов по старым кредитам. Поэтому без новых заимствований просто не обойтись.

Об этом сегодня, 12 ноября, во время заседания Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Можно было бы обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, поскольку для стабильности экономики точно требуется финансирование: и макропомощь Европейского Союза, и транш МВФ, кредит Мирового банка. Все они завязаны на соответствующие решения. Может, перейти на финансирование собственными силами? Нынешнее состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций», — сказал Порошенко.

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Принципиальной позицией является переход на собственные силы в отношении развития экономики.

«Вместо кредитов привлекать инвестиции, а львиная доля кредитов уходит на погашение предыдущих долгов, но никак не на проедание. Развиваемся мы и сейчас за счет инвестиций», — пояснил президент.

Напомним, Украина не может получить от МВФ очередной транш кредита уже почти полтора года — из-за того, что не воплотила все необходимые реформы, не приняла новые законы. В частности, было требование о создании Антикоррупционного суда — его выполнили. Также согласовали болезненный вопрос о повышении стоимости газа для населения — новый тариф начал действовать с 1 ноября. Теперь дело — за принятием госбюджета на 2019 год.

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Наибольший экономический шок на этой неделе — цена на газ. С первого ноября заплатим на 23% больше: по 8 с половиной тысяч гривен за тысячу кубов. В правительстве говорят, торговались до последнего. Но все, что сторговали — оттащили это подорожание аж на конец месяца. Потому вынуждены признать: без этого шага страну ждал бы дефолт. И никаких надежд на большие пенсии вообще соцвыплаты. Что же недосчитались в бюджете нынешнем? И почему так тревожно оценивают знатоки финансовый план на год 2019?





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