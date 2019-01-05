Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политузников. Новости политики — Деловая столица

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с правами крымских татар в аннексированном Крыму

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Twitter, передает «ДС».

«Рад начать рабочий визит в Турцию со встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли», — отметил глава украинского государства.

При этом Порошенко выразил благодарность Турецкой Республики за сотрудничество по резолюции Генеральной ассамблеи ООН относительно осуждения милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Позже в пресс-службе президента Украины добавили, что во время встречи глав государств также отдельное внимание было уделено мерам для освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации.

«Президенты двух стран отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост взаимных туристических потоков», — резюмируется в сообщении АП.

Как сообщала «ДС», президент Украины Петр Порошенко сегодня, 5 января 2019 года, в ходе рабочего визита в Турцию встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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