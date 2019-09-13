Порошенко никогда не согласовывал «формулу Штайнмайера», — Елисеев. Новости политики

Так называемую «формулу Штайнмайера» должна была сначала утвердить Верховная Рада, и только после этого ее мог бы согласовать пятый президент Петр Порошенко

Об этом на своей странице в Твиттере написал украинский дипломат Константин Елисеев, передает «ДС».

«Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипломатических советников разъясняю: по принципу «ничего не согласовано, пока все не согласовано», Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки», — подчеркнул он.

Как сообщала «ДС», ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что местные выборы нужно провести по всей территории Украины, включительно с оккупированными территориями Донбасса.

Кроме того, он добавил, что «формулу Штайнмайера» еще в 2016 году якобы утвердил пятый президент Петр Порошенко.

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