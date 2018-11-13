Порошенко не встретился с епископами УПЦ Московского патриархата

Встреча президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата не состоялась

Заседание Синода УПЦ МП 13 ноября. Фото: orthodox.org.ua

Об этом написал на своей странице в Facebook спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), передает «ДС».

«В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна была начаться встреча президента Украины с епископатом Московского Патриархата — приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в актовом зале Лавры. Утром собирался Синод МП. С очевидным намеком: кто из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же — инструкциям из Москвы) — тот решением Синода сегодня же лишится должности», — написал он.

В то же время, Союз православных журналистов сообщает, что встреча была назначена в актовом зале Киево-Печерской лавры в 14.00, однако позже епископы получили предписание от главы Администрации Президента Игоря Райнина приехать на то же время (14.00) в Украинский дом.

Как сообщала «ДС», УПЦ МП проводит заседание синода на территории Киево-Печерской в украинской столице.

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