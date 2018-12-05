Порошенко назвал точную дату Объединительного собора в Украине. Новости политики — Деловая столица

Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря

Об этом сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС».

«Я рад обнародовать дату Объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит ее устав, изберет предстоятеля. Итак, собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром провославной религиозной жизни», — заявил глава государства во время выступления на форуме местного самоуправления.

Напомним, 11 октября Вселенский патриархат принял решение, касающееся предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В частности, Священный Синод подтвердил «уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины». Кроме того, Синод снял анафему с глав УПЦ КП и УАЦ Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича) соответственно.

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Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что «украинский народ потерпел много мучений и страданий на протяжении многих веков», на пути к решению «своих церковных вопросов».

В свою очередь РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Константинополем в связи с украинским вопросом.

Все о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви читайте здесь.

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