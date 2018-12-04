Порошенко назвал единственное условие, при котором экономика Украины пойдет вверх: выбор за украинцами — Диалог.UA — Всегда два мнения

Сегодня глава украинского государства провел официальную встречу в городе Ивано-Франковск с представителями местного самоуправления.

Во время данной встречи президент Украины Петр Порошенко сообщил, что экономика государства будет восстановлена и двинется уверенными шагами вперед в том случае, если на грядущих выборах в стране ответственные политические деятели, а также украинские избиратели смогут дать отпор демагогам и популистам, уведомляет «Диалог.UA».

Ранее украинский президент Петр Порошенко предупреждал граждан Украины о том, что на страну надвигается волна бешеного популизма, которая может разрушить все то, что было построено ранее.

Сегодня президент Украины Порошенко уведомил всю общественность о том, имеет ли он сожаления, что закрыл социальные сети страны-агрессора «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также украинский лидер сумел разоблачить кремлевских преступников в наглом вранье о событиях в Керченском проливе.





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