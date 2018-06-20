Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

Жебривский вошел в состав комиссии по оценке эффективности НАБУ.

Жебривский получил новую должность / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в указе президента №169 от 19 июня.

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«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Порошенко назначил Жебривского председателем Донецкой облгосадминистрации 11 июня 2015 года. 13 июня 2018 года он уволил его. Также президент наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

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