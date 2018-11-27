Порошенко назначил своим советником бывшего Черкасского губернатора. Новости политики — Деловая столица

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником экс-главу Черкасской областной государственной администрации Юрия Ткаченко

Об этом говорится в сообщении в Указе президента №396/2018, информирует «ДС».

«Назначить Ткаченко Юрия Олеговича советником президента Украины (вне штата)», — сказано в тексте указа.

Юрий Ткаченко находился на должности председателя Черкасской ОГА с 15 марта 2014 года. В ноябре 2018 года был снят с должности.

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