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Порошенко назначил посла Украины в Греции

Политика 03 Сен 2018
Порошенко назначил посла Украины в Греции
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Ранее Сергей Шутенко занимал должность директора Департамента международной безопасности МИД.

Указ о назначении Шутенко был подписан 3 сентября / фото УНИАН

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Соответствующий указ №267/2018 от 3 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.

«Назначить Шутенко Сергея Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике», — говорится в документе.

Ранее Шутенко занимал должность директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков, подавляющее большинство — за перевозку нелегальных мигрантов.

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