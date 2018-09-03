Порошенко назначил посла Украины в Греции

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Ранее Сергей Шутенко занимал должность директора Департамента международной безопасности МИД.

Указ о назначении Шутенко был подписан 3 сентября / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Шутенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике.

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Соответствующий указ №267/2018 от 3 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.

«Назначить Шутенко Сергея Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике», — говорится в документе.

Ранее Шутенко занимал должность директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков, подавляющее большинство — за перевозку нелегальных мигрантов.

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