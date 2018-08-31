Порошенко назначил нового замглавы АП вместо Шимкива

Президент Петр Порошенко снял Дмитрия Шимкива с должности заместителя главы Администрации президента Украины
Сергей Марченко . Фото: УНИАН
Соответствующий указ глава государства подписал 31 августа, передает «ДС».
Другим указом Порошенко назначил Сергея Марченко заместителем главы АП.
«Хотел бы поздравить Сергея Марченко с назначением, продолжением тех инициатив, которые начаты президентом Украины, пожелать наработок, интересных результатов. У Сергея большой опыт и в Администрации президента, и в Кабинете министров, особенно с вопросами финансирования, реформами финансов. Я поздравляю его с этим назначением и ожидаю продолжения того движения реформ, которое было начато», — сказал Дмитрий Шимкив после заявления о своей отставке.
Сам Марченко поблагодарил за назначение.
«Спасибо Дмитрию Шимкиву за слова, которые он сказал. … Я буду пытаться совершить те дела, которые он начал, и довести до конца те решения, которые были начаты. Мне поступило предложение от главы Администрации президента, которое было согласовано с президентом, занять должность заместителя главы администрации президента. Я принял это предложение. И в это время, ближайшие месяцы, годы, я планирую работать в Администрации президента, планирую реализовывать курс президента Украины, курс реформ президента Украины», — сказал Сергей Марченко.
Он отметил, что будет отвечать за реформы и экономический блок Администрации президента.
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