Порошенко наградил воинов Украинской Добровольческой Армии и вооружил Яроша — Деловая столица

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды воинам Украинской Добровольческой Армии

Об этом на странице в Facebook сообщил командующий УДА Дмитрий Ярош, информирует «ДС».

«17 декабря, в форпосте украинской государственности городе Днепр, Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко наградил командиров и бойцов Украинской Добровольческой Армии», — рассказал Ярош.

Он также обнародовал имена награжденных.

Орденом Богдана Хмельницкого IІ степени награждены:

1-й заместитель командующего УДА, командир 8-го Отдельного батальона друг Червень;

командир 5-го Отдельного батальона друг Черный.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени:

командир Отдельного легкопехотного отряда «Волынь» друг Тихий;

заместитель командира Отдельного легкопехотного отряда «Волынь» друг Дизель;

заместитель командира 8-го ОБАТа УДА друг Марадона.

Орденом «За заслуги» II степени:

Командир медицинского батальона «Госпитальеры» УДА подруга Яна Зинкевич

Орденом «За мужество» II степени:

командир роты разведки 8-го ОБАТа УДА друг Зенык;

врач медицинского батальона «Госпитальеры», инструктор по тактической медицине учебного центра УДА друг Юзик;

командира III роты 8-го ОБАта УДА друг Медведь.

Орденом «За мужество» III степени:

заместитель командира роты 8-го ОБАТа УДА друг Ваха;

снайпер 8-го ОБАТа УДА друг Тихий;

заместитель командира взвода снайперов 5-го ОБАТа УДА друг Барик;

командир резервной роты 5-го ОБАТа УДА друг Рэмбо;

командир штурмовой роты 5-го ОБАТа УДА друг Дельфин;

заместитель командира роты огневой поддержки 5-го ОБАТа УДА друг Муха;

командир расчета СПГ штурмовой роты 5-го ОБАТа УДА друг Погран;

заместитель командира штурмовой роты 5-го ОБАТа УДА друг Музыкант;

командир 1-го взвода штурмовой роты 5-го ОБАТа УДА друг Жнец;

заместитель командира Отдельного легкопехотного отряда «Черный туман» УДА друг Сержант;

оператор ПТУР Отдельного легкопехотного отряда «Черный туман» УДА друг Охотник.

Отличием «Именное огнестрельное оружие»:

заместитель командира Военно-полевой жандармерии УДА друг Шурин;

начальник Штаба УДА Сокол;

командующий УДА Дмитрий Ярош.

Также орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден заместитель командира Службы Военной Разведки УДА друг Бандера, который скончался после продолжительной болезни. Награда будет передана его родным.

Орденом «За мужество» III степени награжден снайпер взвода снайперов отдельного легкопехотного отряда «Вольф» УДА подруга Елена Белозерская, которая сейчас проходит службу в Морской пехоте ВСУ. Награда направлена командованию подруги Елены.

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