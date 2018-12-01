Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого двух митрополитов УПЦ МП — Деловая столица

Сегодня, 1 декабря, президент Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого 5 степени двух митрополитов УПЦ МП — Софрония (Дмитрука) и Анатолия (Гладкого)

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на указ президента №404/2018, опубликованный на сайте главы государства.

Отметим, митрополит Черкасский и Каневский Софроний открыто выступает в поддержку автокефалии и собирается посетить на Объединительный собор украинских церквей.

В то же время, митрополит Сарненский и Полесский Анатолий в 2014 году подписал меморандум о единой Украине и единой поместной православной церкви, который на областном уровне инициировала местная ОГА. Однако этому воспротивился глава УПЦ МП Онуфрий, и митрополиту Анатолию пришлось отозвать свою подпись.

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