Порошенко наградил Олланда Орденом Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил экс-президента Франции Франсуа Олланда орденом Свободы

Об этом Порошенко сообщил у себя в Twitter, информирует «ДС».

«Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины — Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Олланд обнаружил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость», — заявил Порошенко.

Справка. Орден Свободы — государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

По состоянию на 23 августа 2018 года ордена Свободы удостоены 20 иностранных граждан, при этом на момент награждения семь из них являлись кавалерами ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

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