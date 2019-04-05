Порошенко наградил моряков, захваченных Россией в плен. Новости политики

Президент Украины Петр Порошенко наградил украинских моряков, захваченных плен россиянами в Керченском проливе

Об этом Порошенко сообщил у себя в Twitter, информирует «ДС».

«В Одесской области наградил украинских военнослужащих, которые сегодня находятся в плену РФ. Вручил награды их семьям, воспитавшим в них лучшие черты характера. От всей души желаю вашим сыновьям, братьям и мужчинам скорого возвращения. А нам всем — победы и мира в Украине», — заявил Порошенко.

«Каждый день в плену — очень тяжелый для воина и не менее тяжелый для семьи. И мне больно от того, что добиться освобождения пока не удалось. Но я верю, что этот счастливый день наступит, и это будет очень скоро», — добавил глава государства.

Также Порошенко напомнил, что никакой один российский суд не имеет юрисдикции над захваченными украинскими моряками.

«Согласно международным конвенциям, они — военнопленные. Они должны быть немедленно возвращены домой вместе с захваченными бронекатерами и буксиром», — заключил президент.

Как сообщала «ДС», ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине следят за ситуацией вокруг членов экипажа украинских судов и считают, что на них должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных.

Члены ПАСЕ приняли резолюцию, в которой осуждается агрессия России против украинских кораблей в Керченском проливе.

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