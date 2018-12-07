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Порошенко наградил Грибаускайте орденом Свободы (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Политика 07 Дек 2018
Порошенко наградил Грибаускайте орденом Свободы (ФОТО). Новости политики — Деловая столица
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Президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Литвы Дали Грибаускайте орден Свободы

Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметим, Порошенко подчеркнул, что Грибаускайте наградили «за чрезвычайные личные заслуги в укреплении украинской-литовских межгосударственных отношений и защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, орден Свободы вручают за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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