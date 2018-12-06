Порошенко начал постить в Facebook котиков (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию кота

Глава государства отметил, что это первый кот в его ленте, передает «ДС» со ссылкой на страницу Порошенко в соцсети.

«Это — первый пост про кота в моей ленте. А этот кот — первый «житель» уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье», — написал он.

Он также добавил, что в первом общежитии будут жить 125 военных. В общей сложности по всей Украине общежитий такого типа будет 184. «Всего в Старычах на Львовщине построено 8 общежитий, в которых будут проживать около тысячи наших защитников. Счастлив, что наши воины будут такие условия, как дома», — добавил президент.

Как сообщала «ДС», во Львовской области продолжается строительство новых общежитий для украинских военнослужащих. Ранее Порошенко показал фотографии нового жилья для военных.

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