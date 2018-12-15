Порошенко на Софийской площади цитировал себя и русских поэтов — Деловая столица

Глава государства припомнил, какие отрывки из творчества Владимира Маяковского и Михаила Лермонтова адресовал России
Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает «ДС».
«Автокефалия — это част нашей государственной, проевропейской, про украинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в реальность последние пять лет», — сказал Порошенко.
Он также вспомнил, как цитировал русских поэтов Владимира Маяковского и Михаила Лермонтова. «Товарищ москаль. на Украину шуток не скаль», — цитировал я Маяковского еще в августе 2016 года… «Прощай, немытая Россия», — сказал я на Европейской площади, когда мы выбрали безвиз. И таки прощай! «До свиданья, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес», — эти слова адресованы России уже осенью этого года», — заявил президент.
Также он вспомнил украинского писателя Николая Хвыльового: Прочь от России! Даешь Европу!»
Напомним, 15 декабря в храме Святой Софии (Софии Киевской) прошел Объединительный собор украинских православных церквей, во время которого было принято решение о создании Поместной автокефальной Украинской православной церкви, а также избран ее предстоятель — митрополит Епифаний.
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