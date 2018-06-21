Порошенко и Гройсман попрощались с Драчом

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман приехали попрощаться с украинским писателем Иваном Драчом

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава государства, передает «ДС».

«Иван Драч оставил свое творчество, чтобы создать самое большое свое произведение, и самое ценное произведение, и это произведение называется Независимость Украины» — отметил Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что «первый председатель Народного Руха — политической силы, которая создавала независимость, большой мой друг, в настоящий момент вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть Господь пошлет ему Царство Небесное».

Также на церемонии прощания присутствовал и Владимир Гройсман.

Как сообщала «ДС», 19 июня, на 82-м году жизни, скончался известный украинский политик, поэт, прозаик, драматург, критик времен советской эпохи Иван Драч.

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