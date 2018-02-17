Порошенко и глава Пентагона в Мюнхене обсудили введение миротворцев на Донбасс

Петр Порошенко и Джеймс Мэттис

администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудили размещение миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками России и поддерживаемых ею боевиками подорвать мирный процесс. Также обсуждалась необходимость размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе в соответствии с принципами ООН и целями минского процесса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники также подчеркнули важность политики санкций в отношении РФ к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Джеймс Мэттис подтвердил твердую приверженность США в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил значительный прогресс, который осуществила Украина в реформировании сферы безопасности и обороны», – добавили в администрации президента Украины.

Сообщается, что во встрече также принял участие специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Напомним, в Германии открылась Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидаются встреча глав МИД стран «нормандской четверки», презентация отчета по миротворцам на Донбассе, а также выступление президента Украины Петра Порошенко.

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