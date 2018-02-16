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Порошенко и генсек ООН утвердили главную задачу миротворцев на Донбассе

Политика16 Фев 2018
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Главной задачей будущей миссии «голубых касок» на Донбассе должно стать обеспечение полного мира

Об этом говорили президент Украины Петр Порошенко и генсек ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Собеседники пришли к согласию, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Порошенко и Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

В этом контексте президент Украины подчеркнул необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью принудить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.

Напомним, в немецком Мюнхене в пятницу, 16 февраля, стартовала Международная конференция по безопасности. Участие в форуме примут более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.

В рамках конференции пройдет встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Однако в ней не будет принимать участие глава МИД Франции.

Все подробности о Конференции читайте здесь.

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