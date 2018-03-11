Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области.
«Этот проект — еще один шаг к энергонезависимости нашего государства», — написал Порошенко в соцсети.
Он также отметил, что стройка создаст рабочие места для 350 человек, еще 15 вакансий появятся после запуска станций — для обслуживающего персонала.