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Порошенко допросят по делу о госизмене Януковича 21 февраля

Политика17 Фев 2018
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В Оболонском районном суде Киева на процессе по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича будет допрошен действующий глава государства Петр Порошенко

Об этом сообщил прокурор, который ведет это дело, Руслан Кравченко, передает «ДС» со ссылкой на «Цензор».

Он добавил, что на этот же день намечено допрос и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, ранее были допрошены спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, бывшие министры обороны Игорь Тенюх и Михаил Коваль, экс-премьер Арсений Яценюк и др.

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