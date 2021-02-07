Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html

Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

Большинство стран справятся с последствиями коронакризиса уже в этом году. Однако худшее впереди. Масштабное увеличение госрасходов обернулось резким ростом… РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:16

институт международных финансов

мировой долг

министерство финансов сша

мвф

всемирный банк

сша

экономика

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Большинство стран справятся с последствиями коронакризиса уже в этом году. Однако худшее впереди. Масштабное увеличение госрасходов обернулось резким ростом глобального долга. Центробанки пока сохраняют низкие ставки, но как только заимствования подорожают, долговая бомба может рвануть. Когда это произойдет и кто пострадает первым — в материале РИА Новости.Долговой комВ 2020 году в попытках поддержать экономику, разрушаемую пандемией коронавируса, центробанки пошли на беспрецедентное снижение процентных ставок. В результате глобальная задолженность взлетела на 19,5 триллиона долларов. Такие темпы — абсолютный рекорд. Для сравнения, в 2018-м было 3,3 триллиона, в 2019-м — 10,8.Одна из главных причин такой ситуации — низкие ставки. Кредиты стали более доступными, что стимулирует внутренний спрос и инвестиции. Но все в долгах — и государства, и компании, старающиеся занять побольше и подешевле. На этом фоне корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, отмечают в IIF.Дело осложняет то, что у львиной доли корпоративных бумаг очень низкий рейтинг надежности — всего на одну ступень выше «мусорного». По информации кредитно-рейтингового агентства Standard & Poor’s, на руках у инвесторов таких облигаций почти на четыре триллиона долларов.Задолжали по-крупномуПрактически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах США, Великобритания, еврозона, Япония, Южная Корея. Совокупный долг развивающихся стран в третьем квартале — 250 процентов ВВП, у Китая — 305. У развитых стран — 432.Институт международных финансов предупреждает, что из-за пандемии резко усилился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим. А поскольку МВФ и Всемирный банк потратили огромные средства на антикризисные программы, кто предоставит кредиты — неясно.Среди развивающихся рынков опасения у экспертов IIF вызывают Ливан, Китай, Малайзия и Турция — там наибольший рост долга нефинансового сектора. Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов «намного более обременительным».Тянут за собойФинансовую ситуацию оценил и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.Между тем именно США накопили долгов больше всех, что опасно для мировой экономики: 335 процентов ВВП, или 80 триллионов долларов. Их них около 28 — государственные займы. К 2028-му лишь на проценты американцы потратят пятую часть госбюджета.Бюджетный дефицит в 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов. По прогнозам, меры по борьбе с коронавирусом в ближайшее время доведут его до четырех триллионов. Это вынудит раздувать госдолг, что грозит дефолтами и банкротствами.По данным Минфина США, госрасходы выросли на 47 процентов — до рекордных 6,5 триллиона долларов. Правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии и рецессией. «Мы сидим на бомбе и не знаем, когда она рванет», — подчеркивает Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов. Как только кризис пойдет на спад и центробанки начнут повышать ставки, мир накроет волна дефолтов — возможно, самая сокрушительная из всех, что были.

https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html

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РИА Новости

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ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости

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институт международных финансов, мировой долг, министерство финансов сша, мвф, всемирный банк, сша, экономика

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Большинство стран справятся с последствиями коронакризиса уже в этом году. Однако худшее впереди. Масштабное увеличение госрасходов обернулось резким ростом глобального долга. Центробанки пока сохраняют низкие ставки, но как только заимствования подорожают, долговая бомба может рвануть. Когда это произойдет и кто пострадает первым — в материале РИА Новости.

Долговой ком

В 2020 году в попытках поддержать экономику, разрушаемую пандемией коронавируса, центробанки пошли на беспрецедентное снижение процентных ставок. В результате глобальная задолженность взлетела на 19,5 триллиона долларов. Такие темпы — абсолютный рекорд. Для сравнения, в 2018-м было 3,3 триллиона, в 2019-м — 10,8.

Госдолг сейчас даже больше, чем во времена Второй мировой, констатировали эксперты Института международных финансов (IIF), объединяющего более 400 банков и кредитных организаций по всему миру. По предварительным оценкам, речь идет о 277 триллионах долларов — это исторический максимум.

Одна из главных причин такой ситуации — низкие ставки. Кредиты стали более доступными, что стимулирует внутренний спрос и инвестиции. Но все в долгах — и государства, и компании, старающиеся занять побольше и подешевле. На этом фоне корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, отмечают в IIF.

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Дело осложняет то, что у львиной доли корпоративных бумаг очень низкий рейтинг надежности — всего на одну ступень выше «мусорного». По информации кредитно-рейтингового агентства Standard & Poor’s, на руках у инвесторов таких облигаций почти на четыре триллиона долларов.

Задолжали по-крупному

Практически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах США, Великобритания, еврозона, Япония, Южная Корея. Совокупный долг развивающихся стран в третьем квартале — 250 процентов ВВП, у Китая — 305. У развитых стран — 432.

«Совершенно непонятно, как мировая экономика сократит столь непомерный объем заемных средств в будущем без значительных неблагоприятных последствий для экономической активности», — говорится в отчете IIF.

Институт международных финансов предупреждает, что из-за пандемии резко усилился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим. А поскольку МВФ и Всемирный банк потратили огромные средства на антикризисные программы, кто предоставит кредиты — неясно.

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Среди развивающихся рынков опасения у экспертов IIF вызывают Ливан, Китай, Малайзия и Турция — там наибольший рост долга нефинансового сектора. Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов «намного более обременительным».

Тянут за собой

Финансовую ситуацию оценил и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Огромные заимствования правительств и корпораций во время пандемии послужили мостом через экономическую пропасть: карантины, падение потребительских расходов, простои судов, пустующие отели и миллионы безработных. Дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их, и поддерживать активы в рабочем состоянии. За счет заимствований финансировали и пособия по безработице уволенным, чтобы они могли рассчитываться по счетам и покупать еду», — отметил глава Федрезерва.

Между тем именно США накопили долгов больше всех, что опасно для мировой экономики: 335 процентов ВВП, или 80 триллионов долларов. Их них около 28 — государственные займы. К 2028-му лишь на проценты американцы потратят пятую часть госбюджета.

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Бюджетный дефицит в 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов. По прогнозам, меры по борьбе с коронавирусом в ближайшее время доведут его до четырех триллионов. Это вынудит раздувать госдолг, что грозит дефолтами и банкротствами.

По данным Минфина США, госрасходы выросли на 47 процентов — до рекордных 6,5 триллиона долларов. Правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии и рецессией.

Как предупредили в Международном валютном фонде, в случае экономического кризиса дефолт ждет почти 40 процентов корпоративного долга в крупных экономиках. В частности, в США, по подсчетам ведущего инвестбанка Goldman Sachs, показатели будут хуже, чем при кредитном крахе 2008-го.

«Мы сидим на бомбе и не знаем, когда она рванет», — подчеркивает Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов. Как только кризис пойдет на спад и центробанки начнут повышать ставки, мир накроет волна дефолтов — возможно, самая сокрушительная из всех, что были.





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