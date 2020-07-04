Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

После глубокого падения стоимость нефти на мировых рынках восстанавливается, дорожает и российское сырье, цена которого влияет на валютный курс белорусского рубля. Как в связи с этим изменятся котировки на валютном рынке Беларуси?

Нефтедолларовая связь

Опросы Нацбанка свидетельствуют, что около 80% населения предпочитают делать сбережения в иностранной валюте, поэтому белорусам совсем не все равно, что происходит с курсами иностранных валют.

В первой половине года котировки на валютном рынке существенно менялись, и звучат прогнозы, что знаковые изменения еще впереди.

Если в январе средний курс составил 2,12 рубля за доллар, то в феврале — 2,19, в марте — 2,40, в апреле — 2,51 рубля. При этом в последние два месяца наметилась обратная тенденция. В мае доллар подешевел до 2,43 рубля, в июне — до 2,38 рубля.

Вся эта волатильность на валютном рынке происходила на фоне серьезных изменений цен на нефть.

Если в январе нефть российской марки Urals (на которую ориентируются при прогнозах белорусские власти) в среднем стоила 62,1 доллара за баррель, то в феврале — 54,5 доллара, в марте — упала до 29 долларов, а в апреле скатилась до 16,3 доллара. Однако в последние месяцы началась обратная динамика. В мае средняя цена нефти марки Urals поднялась до 30,4 доллара за баррель, в июне — до 41,9 доллара.

Как видим, корреляция между ценой российской нефти и курсом доллара в Беларуси прослеживается четко: нефть дешевеет — доллар в Беларуси дорожает, российская нефть дорожает — доллар дешевеет.

И вот в последние недели крупные финансовые институты заговорили о том, что цены на нефть в конце этого или в начале будущего года могут вернуться на тот уровень, на котором они находились в начале 2020-го, то есть около 60 долларов за баррель.

Вначале такой прогноз озвучил один из крупнейших американских банков J.P. Morgan, а на этой неделе аналогичный прогноз назвал глава российского «Сбербанка» Герман Греф. При этом он предположил, что если нефть подорожает к концу года до 60 долларов за баррель, то доллар подешевеет примерно до 60 российских рублей (в начале года за доллар в России просили около 62 рублей, а сейчас около 70).

Означает ли это, что к концу этого года курс доллара в Беларуси может также вернуться к тому уровню, который был в начале 2020-го? Что прогнозируют власти? Насколько реалистично, что нефть, от которой зависит ситуация на валютном рынке России и Беларуси, будет продолжать дорожать?

Прогноз властей (не) сбудется?

На этой неделе Нацбанк обнародовал отчет о финансовой стабильности, и там приводятся прогнозные значения валютного курса на конец 2020 года, которые закладывались в конце прошлого года во время стресс-тестирования банков.

Тогда Нацбанк предполагал, что если нефть Urals в 2020-м будет стоить 59,7 доллара за баррель, то доллар в конце года будет находиться на уровне 2,25 рубля; если нефть опустится до 37 долларов, то доллар подорожает до 2,55 рубля; а если нефть просядет до 30 долларов, то курс доллара в Беларуси взлетит до 2,78 рубля.

В первой половине этого года курс доллара в обменниках в отдельные дни находился на разных рубежах, которые прогнозировал Нацбанк. При этом полностью подтвердилась зависимость курса белорусского рубля от цен на нефть.

Поэтому для понимания будущей динамики валютного курса стоит обратить внимание на то, что происходит на нефтяном рынке.

«В мире, несмотря на отдельные вспышки коронавирусной инфекции, постепенно увеличивается спрос на нефть и нефтепродукты. Но до этого времени дожили не все игроки. Кто не выдержал низких цен — уходит с рынка. Например, пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве. Место слабых игроков на нефтяном рынке, по всей вероятности, займет Россия и Саудовская Аравия», — отметил в комментарии для БелаПАН директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

По его мнению, во втором полугодии цена нефти будет постепенно расти.

«На этой неделе фьючерс с поставкой нефти марки Brent в декабре торговался на уровне 42,7 доллара за баррель. Полагаю, что c учетом роста спроса на нефть вполне реален рост цены на это сырье до 50 долларов за баррель во втором полугодии. В этих условиях курс доллара в Беларуси может стабилизироваться в районе 2,40 рубля», — говорит Сабодин.

По его мнению, серьезное укрепление белорусского рубля в долгосрочной перспективе маловероятно, так как оно будет невыгодно белорусским экспортерам.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб обращает внимание на то, что согласно июньскому прогнозу МВФ средняя цена нефти в этом году сложится в районе 37-38 долларов за баррель.

«Будет ли нефть стоить дороже — это зависит от решений стран ОПЕК+, станут ли они продлевать договоренность, которая предусматривает ограничение объемов добычи нефти. К тому же в мире появились новые вспышки коронавирусной инфекции, поэтому говорить об устойчивом росте цен на нефть вряд ли стоит», — подчеркнул эксперт в комментарии для БелаПАН.

По мнению Иосуба, маловероятно, что к концу году курс доллара в Беларуси вернется на уровень начала года.

«С начала года доллар в Беларуси подорожал на 14%, я не ожидаю, что за вторую половину года доллар обвалится на эту величину, а снижение курса доллара на пару процентов возможно при условии некоторого роста цен на нефть», — считает Иосуб.

В свою очередь, старший аналитик Forex Club Валерий Полховский полагает, что при определенных условиях возможен и значительный рост цен на нефть, и заметное укрепление белорусского рубля.

«Рост средней цены нефти до 60 долларов за баррель возможен, но это весьма оптимистичный сценарий. Он может реализоваться при двух условиях: если страны ОПЕК+ пролонгируют решения, направленные на сокращение добычи нефти, а мировая экономика будет продолжать восстанавливаться», — считает Полховский.

При таком сценарии, полагает он, курс доллара в России снизится до отметки 60-65 рублей за доллар.

«У нас в этом случае курс доллара может снизиться до 2,2-2,3 рубля за доллар. Вряд ли валютный курс вернется к концу года к тому уровню (2,1 белорусского рубля за доллар), на котором он находился в начале года. Если это произойдет, учитывая высокую волатильность на валютном рынке в этом году, в Беларуси может возникнуть ажиотажный спрос на иностранную валюту, поэтому снижения курса доллара до уровня начала года я не жду», — резюмировал Полховский.

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