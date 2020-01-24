Помпео посетит Украину 30 января — Госдепартамент США — Новости политики

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Госсекретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Майк Помпео / REUTERS
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео осуществит визит в Украину 30 января.
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Как сообщается на сайте Государственного департамента США, Помпео с 29 января до 4 февраля посетит Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).
«Государственный секретарь отправится в Киев 30 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы придать особое значение поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
Также Помпео посетит церемонию возложения венков к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, чтобы почтить память павших на Донбассе.
Кроме того, он встретится с лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.
После Киева 1 февраля Помпео посетит Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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