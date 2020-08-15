Вы здесь: Главная / Политика / Помпео назвал недостаточным освобождение протестующих в Белоруссии :: Политика :: РБК

Помпео назвал недостаточным освобождение протестующих в Белоруссии :: Политика :: РБК

Политика 15 Авг 2020
Помпео назвал недостаточным освобождение протестующих в Белоруссии :: Политика :: РБК
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Госсекретарь США считает, что выборы президента в Белоруссии были недостаточно открытыми и честными

Фото: Misha Friedman / Getty Images

Госсекретарь США Майкл Помпео поддержал освобождение задержанных в ходе протестных акций в Белоруссии, но подчеркнул, что этого недостаточно. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Его слова приводит польский портал Niezalezna PL.

Майкл Помпео добавил, что США обсуждают ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, с европейскими партнерами, они совместно «пытаются максимально помочь белорусам достичь суверенитета и свободы». По мнению Помпео, выборы в Белоруссии были недостаточно свободными и честными.

Акция в память о погибшем на протестах в Минске. Фоторепортаж

Также в ходе выступления представитель США призвал власти Белоруссии начать переговоры с протестующими.

«Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом», — сказал Помпео.

Источник

Александр Вилкул представил блок «Украинская перспектива» →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top