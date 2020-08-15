Помпео назвал недостаточным освобождение протестующих в Белоруссии :: Политика :: РБК

Госсекретарь США считает, что выборы президента в Белоруссии были недостаточно открытыми и честными

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Госсекретарь США Майкл Помпео поддержал освобождение задержанных в ходе протестных акций в Белоруссии, но подчеркнул, что этого недостаточно. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Его слова приводит польский портал Niezalezna PL.

Майкл Помпео добавил, что США обсуждают ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, с европейскими партнерами, они совместно «пытаются максимально помочь белорусам достичь суверенитета и свободы». По мнению Помпео, выборы в Белоруссии были недостаточно свободными и честными.

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Также в ходе выступления представитель США призвал власти Белоруссии начать переговоры с протестующими.

«Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом», — сказал Помпео.

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