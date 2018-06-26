Помощницу прокремлевского пропагандиста облили на митинге в Киеве мочой

В Киеве на митинге журналистку Антонину Белоглазову облили неизвестным химическим веществом. При этом, по некоторым данным, ее облили мочой

По данным пресс-службы НСЖУ, Белоглазова работает на YouTube канале известного прокремлевского пропагандиста-украинофоба Анатолия Шария, информирует «ДС».

Также Белоглазова трудится еще на двух работах — в информационном агентстве «Медиа-поток» и информационно-аналитическом сайте «Правовой контроль».

Происшествие случилось 21 июня во время акции протеста правых организаций возле Управления патрульной полиции об отставке начальника патрульной полиции Юрия Зозули.

«Я тогда находилась среди других журналистов, проводила съемку, и вдруг почувствовала, как что-то полилось мне на голову. Среди присутствующих митингующих были представители так называемого братства Корчинского, собственно, думаю, кто-то из них и вылил что-то из бутылки на меня. А дальше с десяток молодых людей окружили меня, стали говорить всякие гадости, толкать, мешали работать. Когда отошла от их группы, кто-то снова подкрался со спины и облил меня», — рассказала Белоглазова.

Девушка утверждает, что неизвестный вылил из пластиковой бутылки ей на голову «некое прозрачное вещество с ощутимым химическим запахом». После контакта с жидкостью кожа журналистки якобы покрылась красными пятнами, начала зудеть, а сама Белоглазова почувствовала головокружение и тяжесть дыхания.

Вместе с тем на YouTube-канале «Всемирно-Броварское Телевидение», откровенно заявляют, что журналистку облили мочой, сообщает . А также говорят, что началась «охота на журналистов Шария».

«С этого момента можно сказать, что это уже началась охота на журналистов Кремля, в частности, журналистов Шария. …это же вроде и девушка, но на самом деле агент Кремля, поэтому не может быть жалости … Если в следующий раз неведомые патриоты будут обрезать волосы или поджигать волосы шлюхи Шария, мы будем снимать. «Всемирно-броварское телевидение» всегда будет случайно приходить на такие акции», — говорится в сюжете.

Белоглазова написала заявление в полицию о нападении на нее во время выполнения «профессиональных обязанностей».

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