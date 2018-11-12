Помощницу Лещенко выпустили из больницы после ДТП

Помощницу народного депутата Сергея Лещенко Марину Бардина выписали из больницы, куда она попала после ДТП с машиной нардепа

Об этом Лещенко сообщил в своем Instagram, информирует «ДС».

«Друзья, может, вы слышали, в пятницу мы вместе с моей помощницей Мариной попали в ДТП. К счастью, обошлось без жертв и даже травм. Марина после обследования у врача выписалась», — рассказал Лещенко.

Нардеп также сообщил, что его автомобиль «Гольф» разбит «в хлам» и сейчас неизвестно, подлежит ли он восстановлению.

«Кто был виноват, установит суд, а для всех участников — и для меня в том числе — эта история должна стать уроком. Берегите себя и людей, которых любите, и не тратьте жизнь на мелочи, злобу и склоки», — написал Лещенко.

Напомним, в пятницу, 9 ноября, в Киеве на Большой окружной дороге грузовик протаранил автомобиль народного депутата Сергея Лещенко.

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