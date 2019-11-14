Помощник Зеленского Ермак встретился в Киеве с американским лоббистом (ФОТО). Новости политики

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза

Встреча проходила в столичном ресторане «Гудман» на улице Жилянской, передает «ДС» со ссылкой на Украинскую правду.

Отметим, вечером в среду, 13 ноября, Ланза ужинал с помощницей Ермака, а около 22:00 к ним присоединился и сам Ермак.

На фото — Брайан Ланза, Андрей Ермак и его помощница сидят спиной к объективу, — «ДС»

Отметим, на данный момент неизвестно, о чем разговаривали Ермак и Ланза. Помощник Зеленского и его пресс-служба ситуацию пока не комментировали.

Отметим, ранее Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

Также он был советником Дональда Трампа во время выборов президента США.

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