Помощник Путина раскрыл планы по встрече с Трампом — Московский Комсомолец

Кремль готовит ее в прежнем режиме: информации об отмене из США не поступало

сегодня в 17:00, просмотров: 1419

В Кремле ничего не знают об изменившихся планах Дональда Трампа и продолжают готовить его встречу с Владимиром Путиным в Аргентине. Как рассказал журналистам Юрий Ушаков, российско-американские переговоры на высшем уровне обговаривались «с использованием обычных каналов коммуникаций» между Кремлем и Белым домом. К настоящему моменту согласованы место, время и продолжительность встречи.

фото: kremlin.ru

Никакой иной информации официальным путем ни в МИД, ни в АП не поступало. «Исходим из того, что другие соображения (если они возникнут — «МК») будут доведены до нас через соответствующие каналы, а не через СМИ», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, российская сторона исходит из того, что встреча в Буэнос-Айресе состоится 1 декабря и станет продолжением переговоров, прошедших в июле этого года в Хельсинки.

«Мы видим три блока вопросов: обеспечение стратегической стабильности, включая разоруженческое досье, региональная повестка и двусторонние отношения», — уточнил Ушаков.

В первом блоке Путин и Трамп должны обсудить судьбу ДРСМД и другого важного договора — СНВ-3.

Российский президент ранее уже говорил, что если Белый дом подтвердит свои намерения отказаться от имеющихся договоренностей, этот шаг не останется без ответа: Россия будет вынуждена возобновить производство и размещение ракет средней и малой дальности и они, естественно, будут держать на «мушке» всю Европу. Вместе с тем, по словам Ушакова, Кремль передал американской администрации свои предложения по выстраиванию взаимодействия в области контроля над вооружениями и рассчитывает услышать их реакцию.

Во втором блоке президенты могут обсудить сирийский конфликт, иранскую ядерную программу, корейскую проблему, последние события в Керченском проливе и другие региональные вопросы.

Наконец, третий важный элемент встречи — двусторонняя проблематика: что можно предпринять, чтобы вывести российско-американские отношения из тупика и начать движение к нормализации. «Вот так с нашей колокольни выглядит тематика разговора президентов», — резюмировал Ушаков, отметив, что времени на переговоры отведено достаточно. Однако конкретный тайминг будет зависеть исключительно от самих лидеров.

Вместе с тем, помощник ВВП отказался ответить на уточняющий вопрос «МК» о том, на чьей площадке состоится встреча (в случае с США — это очень важно), а также на какое время она назначена. «Не хочу пока этого рассказывать», — сказал Ушаков.

Впрочем, судя по предварительному графику, можно предположить, что переговоры состоятся 1 декабря днем (по времени Буэнос-Айреса), после утреннего завтрака Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и до официального визита президента РФ в Аргентину, запланированного на вечер субботы.

В свою очередь Белый дом официально подтверждал встречу Путина и Трампа во вторник 27 ноября. Советник президента США Джон Болтон говорил, что на ней планируется обсудить «все вопросы, которые есть у России и США в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток».

Однако этой ночью «показания» американской стороны резко изменились. Дональд Трамп заявил, что может отменить переговоры с Путиным из-за инцидента с тремя украинскими кораблями в Керченском проливе. «Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу, чтобы она была. Совершенно. И кстати, Европе тоже не должна нравиться эта агрессия. И Германии не должна», — сказал американский президент в интервью «Вашингтон пост». «Возможно, я не буду встречаться (с Путиным — «МК»). Возможно, я даже не буду встречаться», — заявил он, добавив, что примет решение после того, как ознакомится с «полным отчетом» по инциденту.

На самом деле, подобное предупреждение вполне укладывается в логику поведения Трампа, который всегда, когда речь идет контактах с российским лидером, оставляет себе пространство для маневра. Так было на прошлогоднем саммите АТЭС во Вьетнаме, когда уже анонсированная встреча сорвалась якобы из-за того, что дипломаты не смогли договориться, на чьей территории она состоится. И в ноябре этого года, когда перед визитом в Париж Трамп снова не говорил ничего определенного, хотя в итоге переговоры сорвались по другой причине (Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Белый дом и Кремль не затмевать торжества по случаю 100-летия окончания первой мировой войны).

Обращает на себя внимание, что об «агрессии» России в Черном море американский лидер заговорил только спустя три дня после инцидента, что может свидетельствовать об изменении внутриполитических условий. Не секрет, что даже после промежуточных выборов в Конгресс хозяин Белого дома продолжает находиться под сильным давлением со стороны оппонентов.

Как в итоге будут развиваться события, на самом деле знает один только господь Бог.Вариантов просматривается три: полноформатные переговоры, как рассчитывает Кремль, краткое общение в кулуарах саммита или за ужином и, наконец, полная отмена всяческих контактов.

Но какая бы ставка в итоге ни сыграла, особенно переживать по этому поводу не стоит. В Вашингтоне и в Москве уже заявили, что даже если встреча двух лидеров состоится, она будет иметь символическое значение : никаких конкретных решений (и даже совместных заявлений) по её итогам принимать не планируется.

Основное внимание участников саммита, а также международных рынков, правительств и инвесторов будет приковано к совсем другому событию, которое также должно состояться на полях саммита «Большой двадцатки», — а именно переговорам Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Вашингтон уже пригрозил Пекину новым повышением пошлин и если в Аргентине договорится не удастся, негативный эффект от нового витка торговой войны двух сверхдержав почувствует на себе вся мировая экономика.

Что касается Владимира Путина, то он рискует оказаться в числе немногочисленных политиков, готовых публично пожать руку наследному принцу Саудовской Аравии, подозреваемому в организации убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Юрий Ушаков заявил, что встреча российского президента и Мухаммеда бен Салмана также запланирована на субботу 1 декабря. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган решили отказаться от переговоров с высокопоставленным саудитом на полях Большой двадцатки в Аргентине.





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