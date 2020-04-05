Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Помощи в МВФ просят одновременно 85 стран: хватит ли денег на всех — Новости экономики Украины

Помощи в МВФ просят одновременно 85 стран: хватит ли денег на всех — Новости экономики Украины

Экономика Украины 05 Апр 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что из-за эпидемии коронавируса к МВФ за помощью одновременно обратились сразу 85 стран. Чтобы им помочь, МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд.

Речь идет о сумме в 1 триллион долларов. Об этом рассказала Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

Важно В МВФ заявили о вхождении мировой экономики в рецессию: что это значит

Фактически никогда раньше за всю нашу 75-летнюю историю так много стран не нуждались в экстренном финансировании. К нам уже обратились 85 стран – все одновременно,
– заявила Георгиева.

Она также подчеркнула, что больше всего страдают страны с развивающимися экономиками. По словам главы Фонда, даже во время мирового кризиса 2008 года ситуация была лучше, чем сейчас.

«Мы никогда раньше не видели, чтобы мировая экономика просто остановилась. Мы в рецессии, а это гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис», – резюмировала распределитель МВФ.

Как кризис уже повлиял на Украину?
Для Украины новый кризис начался 9 марта, когда произошел обвал на нефтяном рынке. Затем еще больше осложнился после введения карантина 12 марта.

Кризис сразу же стал частично заметным для граждан из-за падения курса гривны. За более чем 3 недели национальная валюта обвалилась на 3 гривны относительно доллара.

Кроме того, кризис привел к тому, что государство было вынуждено распродавать свои золотовалютные резервы. Так, Нацбанк был вынужден продать более 1,5 миллиарда долларов, чтобы сдержать падение гривны. Сейчас влияние кризиса на экономику Украины приостановилось.



Источник

Рост цен - в Украине резко подскочили цены в магазинах →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top