Помощи в МВФ просят одновременно 85 стран: хватит ли денег на всех — Новости экономики Украины

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что из-за эпидемии коронавируса к МВФ за помощью одновременно обратились сразу 85 стран. Чтобы им помочь, МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд.

Речь идет о сумме в 1 триллион долларов. Об этом рассказала Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

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Фактически никогда раньше за всю нашу 75-летнюю историю так много стран не нуждались в экстренном финансировании. К нам уже обратились 85 стран – все одновременно,

– заявила Георгиева.

Она также подчеркнула, что больше всего страдают страны с развивающимися экономиками. По словам главы Фонда, даже во время мирового кризиса 2008 года ситуация была лучше, чем сейчас.

«Мы никогда раньше не видели, чтобы мировая экономика просто остановилась. Мы в рецессии, а это гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис», – резюмировала распределитель МВФ.

Как кризис уже повлиял на Украину?

Для Украины новый кризис начался 9 марта, когда произошел обвал на нефтяном рынке. Затем еще больше осложнился после введения карантина 12 марта.

Кризис сразу же стал частично заметным для граждан из-за падения курса гривны. За более чем 3 недели национальная валюта обвалилась на 3 гривны относительно доллара.

Кроме того, кризис привел к тому, что государство было вынуждено распродавать свои золотовалютные резервы. Так, Нацбанк был вынужден продать более 1,5 миллиарда долларов, чтобы сдержать падение гривны. Сейчас влияние кризиса на экономику Украины приостановилось.





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