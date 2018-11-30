Помощи не было бы, веди себя Киев иначе с РФ: зачем ЕС выделил Украине 500 млн евро — Федеральное агентство новостей

Еврокомиссия утвердила выделение макрофинасовой помощи Украине в объеме 500 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного органа Евросоюза.

«Европейская комиссия от имени ЕС сегодня утвердила выделение первого транша в 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) Украине», — говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

В документе подчеркивается, что общий объем предоставленных Киеву с 2014 года займов составил 3,3 миллиарда евро. Как подчеркивают в Еврокомиссии, условие для предоставления помощи, — проведение реформ в области борьбы с коррупцией и в судебной системе. При этом Европа не вполне довольна действиями киевских властей.

Не стоит расценивать щедрость Евросоюза как истинное желание помочь украинскому государству и его гражданам — Украина нужна Евросоюзу в качестве инструмента сдерживания России, заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению эксперта, Евросоюз не заинтересован в реальном восстановлении финансовых и политических институтов на Украине — он выделяет средства для того, чтобы держать киевские власти в «постоянном антироссийском тонусе».

«ЕК спонсирует Украину как средство сдерживания России, — учитывая, что, Украина близка к государственному банкротству, по крайней мере, в переносном смысле. Государство уже давно не обеспечивает очевидные нужды населения, собственно, это и привело к тому, что рейтинг власти полностью обвалился.

В Евросоюзе считают, что это [эту ситуацию] необходимо на каком-то минимальном уровне поддерживать, — много денег не дают, мы видим, что за четыре-пять лет не было никаких инвестиций.

Экономика Украины находится в плачевном состоянии, но если еще коллапсируют государственные финансы, то это будет означать, что Киев не сможет выполнять функцию, которую на него возложил Запад — а именно, функцию сдерживания России. Поэтому Еврокомиссия и будет продолжать в каком-то объеме поддерживать власти на Украине», — объяснил политолог.

По словам Брутера, Киев сам провоцирует некорректное отношение к ней со стороны Запада, становясь удобным рычагом для политического манипулирования.

«Если государство восстановится и будет полноценным, то оно не будет обращать внимание на антироссийскую риторику и следовать ей. Когда страна является потребителем иностранной материальной помощи, и от нее зависит стабильность власти, она, естественно, выполняет то, что ей говорят.

Если бы Украина вела себя по-другому по отношению к России, то не было бы никакой необходимости в финансовой поддержке ЕК. Однако украинские власти ведут себя так, что вынуждены зависеть от Европы, и поэтому Запад обходится с ней таким неделикатным образом», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, 14 сентября Украина и ЕС подписали программу оказания макрофинансовой помощи.

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