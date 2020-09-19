Помощь от DRC-DDG | Финансовая поддержка для семей на востоке, пострадавших от кризиса

Датский Совет по делам беженцев предоставляет единовременную финансовую помощь семьям, потерявшим основной источник дохода из-за распространения коронавирусной инфекции и введения карантина.

🤔 Кто может рассчитывать на помощь

Претендовать на деньги могут семьи, зарегистрированные и проживающие в Донецкой и Луганской областях, в том числе внутренне перемещенные лица.

🧐 Что нужно для получения финансовой поддержки

В семье должен быть как минимум один трудоспособный человек (основной кормилец), который потерял главный источник дохода из-за распространения COVID-19 и введения карантинных ограничений.

При рассмотрении заявки учитывается справка из центра занятости о суммах выплат (или об отказе в выплатах) за последние 3 месяца.

😕 Есть ли дополнительные условия?

Учитываются только если в семье кормилец потерял доход.

Финансовая уязвимость (низкий доход семьи, отсутствие дополнительного источника дохода в семье, отсутствие сбережений, и т.д.).

Социальная уязвимость семьи (есть инвалиды, несовершеннолетние, глава семьи – мать-одиночка, есть люди, относящиеся к группе риска заражения коронавирусной инфекцией и т.д.).

🤓 Как подать заявление

Заявление на получение помощи подаются в электронном виде по ссылке.

Фото: Скрин Свои.City

Если остались вопросы, то можно задать их по телефону: +380 (63) 751 56 15.

🤑 Сколько денег заплатят

Каждое заявление рассматривается индивидуально. Сумма определяется с учетом всех условий и критериев, прописанных в заполненной заявке.

Если вы подали заявление, то это все равно не является стопроцентной гарантией, что вам выплатят деньги.

🤗 Что за организация этим занимается

Датский Совет по делам беженцев (DRG) – частная гуманитарная организация, основанная еще в 1956 году. Сейчас работает более чем в 30 странах в зонах конфликта. После начала военной агрессии России против Украины возобновила свою деятельность в Украине. Ее главная цель – помощь в преодолении гуманитарного кризиса.

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