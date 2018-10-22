Пользователи Facebook обвиняют Гриценко в подыгрывании российской пропаганде

Экс министр обороны Украины Анатолий Гриценко разместил на своей странице в Facebook информацию с российского пропагандистского сайта

В новости говорится, что министр обороны США Джеймс Мэттис выразил соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу по поводу трагедии в Керчи, передает «ДС».

Как источник Гриценко отметил Министерство обороны РФ и обвинил президента Украины Петра Порошенко в отсутствии реакции на событие.

Читатели страницы политика заметили Гриценко, что сейчас информация похожа на фейк и политик подыгрывает российской пропаганде: «Анатолий, нету самого факта подтверждения слов. Есть фото встречи. Есть русский сайт с текстом. Пока нет видео или информации с сайта «америкосов», эту информацию нельзя считать за правду», — комментирует один из читателей, Андрей Коваленко.

Известный волонтер и военный обозреватель, заместитель председателя Совета резервистов Вооружённых Сил Украины, Мирослав Гай также выразил возмущение постом политика:

«Анатолий Гриценко снова топает ногами, а только так можно назвать его комментарий о встрече министров обороны США и РФ. О том, что Мэттис «Бешеный Пес» признал Крым российским написал только один российский сайт — пока это фантазия Министерства Обороны России и собственно Гриценко. Сегодня, помощник Трампа, Болтон (Джон Роберт Болтон — американский политик-республиканец и дипломат, — ред) должен официально сообщить российской стороне о выходе США из договора о сокращении ракет малой и средней дальности и фактически о начале новой гонки вооружений. И в такой важный для планеты момент … Гриценко требует разослать ноту протеста нашим стратегическим партнерам, прочитав новость на «вшивом» российском сайтике … Мда, это все претенденты на пост Главнокомандующего. Бедная моя Украина», — возмущается активист.

Ранее Анатолий Гриценко уже пытался манипулировать отношениями Украины с американскими партнерами. В частности журналисты издания «Реалист» напомнили, что в марте 2006 года среди многочисленных депеш американских дипломатов относительно Украины было и упоминание о Гриценко. Анатолий Степанович в марте 2006 года почему-то уверял посла США Джона Хербста, что новое правительство (Виктора Януковича) не откажется от идеи вступить в НАТО и ЕС, даже если его сформирует коалиция ПР и «Нашей Украины». Тогда, согласно опубликованным документам, он сообщил дипломату, что «разговаривал с Ринатом Ахметовым». Ахметов вроде выразил свою поддержку, чтобы Гриценко и дальше работал министром обороны в случае, если после выборов 2006 года будет создана коалиция между «Нашей Украиной» и Партией регионов.

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