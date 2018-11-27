Полторак встретился с послом США: Стало известно, о чем говорили — Деловая столица

Министр обороны Украины Степан Полторак пообщался с послом США в Украине Мари Йованович и новым стратегическим советником от Штатов Китом Дейтоном

Об этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице в Facebook, передает «ДС».

Полторак рассказал Йованович и Дейтону о ситуации в Азово-Черноморском бассейне, сложившейся после атаки россиян на украинские катера и буксир в Керченском проливе.

«Введение военного положения необходимо в качестве превентивной меры в случае проведения Россией полномасштабной сухопутной военной операции против Украины. Мы должны проверить готовность войск и реагировать на любое развитие агрессивных действий», — говорится в сообщении.

Министр также заверил американских чиновников, что права и свободы украинцев, как и работа СМИ не будут ограничиваться.

«Сейчас в оборонном ведомстве проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня готовности ВС Украины к отражению внешней агрессии, включая обеспечение подготовки всех министерств и ведомств Украины к возможному развитию событий», — отметил Полторак.

Кроме того, продолжил он, прорабатывается вопрос создания Объединенного центра для координации действий Минобороны и Генерального штаба.

«Это подразделение, в том числе, информировать органы исполнительной власти и другие ведомства в части, касающейся всестороннего обеспечения ВС Украины», — добавил министр.

Отмечается, что посол США во время встречи проедставила Дейтона, который начинает работу в Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ.

«Уверен, что наше сотрудничество с господином Дейтоном будет результативным», — резюмировал Полторак.

Напомним, вчера, 26 ноября, народные депутаты Украины поддержали президентский законопроект о введении военного положения в ряде областей.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил обострением военного конфликта на Донбассе после введения военного положения.

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