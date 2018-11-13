Полторак уволит двух своих заместителей

Министр обороны Украины Степан Полторак планирует уволить двух своих заместителей

Степан Полторак планирует уволить двух своих заместителей. Фото: Минобороны Украины

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире «5 канала», информирует «ДС».

«Буквально на следующей неделе я планирую освободить своих двух заместителей, и они уже будут увольняться по новой методике «, — отметил Полторак.

Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время в армии введут «ритуал увольнения».

«Даже в бригаде раз в месяц будет определен день, когда в таких же условиях с соответствующим ритуалом увольнять всех, кто добросовестно и честно отслужил оговоренный срок и собирается завершить службу. И это независимо от того, кто это будет: полковник, лейтенант, капитан или военнослужащий по контракту. Такие традиции будут введены в ближайшее время, и я убежден, что они будут восприняты очень хорошо», — заявил Полторак.

Как сообщала «ДС», министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что за инциденты на военных складах в Украине были привлечены к ответственности более 20 генералов.

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