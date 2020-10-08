Польские фермеры заблокировали ключевые магистрали, высыпав на дороги навоз

Порядка ста дорог по всей Польше заблокировано сегодня, 8 октября, фермерами в знак несогласия с законом о защите животных.

Фермеры протестуют против обновлённого закона о защите животных, принятого не так давно Сеймом. Закон вводит запрет на разведение пушных зверей, кроме кроликов. Также вводится контроль за «комфортными условиями» содержания животных. По мнению польских животноводов, с новым законом тысячи фермеров останутся без работы.

Неделю назад союз польских фермеров «Агроуния» провел показательную акцию протеста в Варшаве, устроив файер-шоу на Дмовской кольцевой. Лидер союза Михал Колодзейчак заявил тогда, что «это только начало». Сегодня лидер меховой промышленности Польши Щепан Вуйчик объявил, что присоединяется к протестам и организует 15 блокад ключевых автомагистралей. На видеокадрах, которые распространяет канал Agrounia, видно, как трактора с прицепами высыпают на проезжую часть кучи навоза, а затем перегораживают трассу.

Также фермеры точечно врываются в региональные офисы депутатов от правящей партии «Право и справедливость» и высыпают там навоз и сено. Например, таким способом «освежили» приемную депутата Марка Аста.



Приёмная польского депутата. Иллюстрация: facebook.com/projektAGROunia«Привет от „Агроунии“. И помните: это просто предвкушение», — прокомментировали выходку в депутатском офисе на странице «Агроунии» в «Фейсбуке».



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