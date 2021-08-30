Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа на Украине — Экономика и бизнес

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины», ERU), предусматривающее совместные геологоразведочные работы по поиску и добыче газа на Украине. Об этом компания сообщила в понедельник в Twitter.

«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии «Библивская» на польско-украинской границе, — сказал глава PGNiG Павел Маевский. — Таким образом мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок».

По его словам, начало работ намечено на вторую половину 2022 года. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», — отметил Маевский.

Соглашение предусматривает приобретение 85% акций компании «Карпатгаздобыча». Перед заключением соглашения, стороны получили согласие антимонопольных регуляторов двух стран.

Библивская нефтегазовая площадь расположена на территории Львовской области, в 69 км от Львова. Площадь месторождения насчитывает 200 кв. км. Как подчеркнули в PGNiG, оно представляет собой геологическое продолжение месторождения в районе города Пшемысль, которое разрабатывается уже 60 лет.