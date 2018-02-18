Польская диаспора, как предмет торга между Вильнюсом и Варшавой: EADaily

В Польше выражают недовольство тем, что община литовских поляков выражает «прокремлёвские настроения» и является по духу скорее «пророссийской», нежели «пропольской». Чтобы вырвать литовских поляков из-под воздействия «кремлевской пропаганды», с февраля 2018 года в Литве начало вещать польское телевидение. Вильнюс согласился допустить к себе телеканалы соседней страны, ибо он озабочен распространением «ватных» настроений не меньше Варшавы.

«Шокирующие» результаты опросов

Как известно, в прошлом у двух государств довольно сложная общая история, по итогам которой оказалось так, что именно поляки являются крупнейшим этническим меньшинством, проживающим в Литве. Согласно последней на данный момент переписи населения, они составляют 6,58% всех жителей республики (186 тысяч человек). Большая часть из них проживает компактно на юго-востоке Литвы и в Вильнюсе. Литовские поляки обоснованно жалуются на этнические притеснения и это вызывает негодование Варшавы — все последние годы отношения Польши и Литвы оставались стабильно плохими. Ведь литовские власти проводят по отношению к нацменьшинствам политику ассимиляции, закрывают школы с преподаванием на польском языке, запрещают написание польских фамилий на языке оригинала и не позволяют установить таблички с названием улиц на польском в местах компактного проживания представителей этого народа.

Президент Даля Грибаускайте, как жаловались в Варшаве, открыто поощряет откровенно антипольских деятелей. Даже бывший президент Валдас Адамкус и экс-глава МИД Аудронюс Ажубалис ранее заявляли, что власти сознательно портят отношения с поляками — несмотря на то, что именно Польша является ближайшим соседом и партнёром Литвы. В свою очередь, и Варшава периодически делает жёсткие заявления в адрес Литовской Республики, воспринимаемые там в штыки. «Сегодня со стороны польских элит чувствуется великодержавная поза. Они требуют улучшить положение польского меньшинства, хотя сложно найти, где положение польской общины было бы лучше, чем в Литве. У меня возникает вопрос, не продиктовано ли это давление желанием отобрать у литовцев национальную гордость и наши ценности. В Польше некоторые группы также пытаются поддержать антилитовские эмоции, распространяя дезинформацию о „страшных“ литовцах», — заявляет экс-глава литовского МИДа Повилас Гилис .

Но не все в Польше согласны с подобным подходом. Известный в стране публицист Анджей Почобут написал для влиятельного польского издания Gazeta Wyborcza нашумевшую статью. По его мнению, проживающие в Литве поляки открыто выражают симпатии Владимиру Путину и настроены довольно пророссийски. И это правда — тревогу из-за умонастроений местных поляков бьют и в самой Литве. Парламентарий от консервативного «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» Лауринас Кащюнас обратил внимание на исследование, проведенное недавно Центром изучения Восточной Европы — опросы нацменьшинств в Вильнюсском, Шальчининкском, Висагинском, Клайпедском районах. Это первое подобное исследование, ориентированное на проблемы нацменьшинств. «Исследование удивило тем, что, к примеру, отвечая на вопрос, „как вы оцениваете аннексию Крыма“, сорок шесть процентов граждан Литвы русской национальности ответили, что скорее согласны с тем, что это действие было законным. И сорок шесть процентов граждан Литвы польской национальности оценивают аннексию, как законное действие России», — негодует Кащюнас.

Впрочем, по его мнению, другой момент «ещё больше шокирует и должен обратить на себя внимание общества». Потому что на вопрос о том, «как вы оцениваете президента России», 73% русских Литвы сказали, что он им «нравится или очень нравится», и 63% поляков Литвы ответили, что им «Путин очень нравится». «Так что установки наших нацменьшинств скорее соответствуют позиции Кремля, а не вехам внешней политики Литвы», — сделали вывод литовские консерваторы. «Можно это интерпретировать по-разному, но в некоторых наших городах Путин мог бы претендовать на пост президента Литовской Республики!», — ужасается Кащюнас. Литовские консерваторы также указали на влияние прессы, телевидения и радио на умы представителей нацменьшинств. Они считают, что «склонность одобрять политику Кремля становится более выраженной, когда-то или иное лицо позитивно оценивает советские времена и смотрит российские телеканалы».

Диверсификация общины

«Всё больше поляков в Литве оказывается под влиянием России. Решительно слишком много», — раскачивает колокол тревоги журналист издания Rzeczpospolita Ежи Хащчиньский. Он подчёркивает: «Сейчас оказывается, что поляки в Литве смотрят не только российские эстрадные программы и фильмы, но также питаются московской пропагандой, противоречащей интересам польского государства». К подобным же выводам приходит и Анджей Почобут. Поэтому, по его мнению, власти Польши обязаны серьёзно взвесить: следует ли поддерживать столь неверных соотечественников и портить из-за них отношения с Литвой, являющейся, как-никак, партнёром по НАТО и союзницей перед лицом «российской угрозы»?

Особое беспокойство польской прессы вызывают действия партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей». Анджей Почобут напоминает, что в своё время Сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую «действия Москвы на востоке Украины», призывающую расширить санкции против России и помнить о «преступлениях президента Путина против украинской государственности». Автор отмечает, что хотя большинство литовского парламента приняло резолюцию единогласно, ИАПЛ-СХС стала единственной партией, проигнорировавшей голосование. В Польше с негодованием цитировали слова депутата Сейма Литвы от ИАПЛ-СХС Ярослава Наркевича, заявившего, что у партии были объективные причины поступить таким образом. «Подобная резолюция и требование расширить санкции только навредит Литве и ещё больше усложнит отношения с Россией, которая является важным экономическим партнёром. Я думаю, что это голосование было преждевременным, оно вызывает множество вопросов. Расширение санкций не поспособствует улучшению добрососедских отношений», — констатировал Наркевич.

Редактор сетевого издания Wilnoteka (информационного ресурса польской общины в Литве) Эдита Максимович связала это решение с тем, что ИАПЛ-СХС стремится заручиться поддержкой русскоязычного населения. Действительно, в последние годы именно русские Литвы являются главными политическими союзниками местных поляков: они вместе баллотируются на выборах и совместно отстаивают интересы своих общин, подвергающихся этнической дискриминации со стороны государства. Анджей Почобут напоминает, что лидер ИАПЛ-СХС, депутат Европарламента Вальдемар Томашевский публично заявлял о поддержке антиукраинских ополченцев на Донбассе и выразил готовность признать Крым частью Российской Федерации. Таким образом, утверждает автор Gazeta Wyborcza, Варшава должна подумать, стоит ли ей поддерживать ИАПЛ-СХС и ссориться с Вильнюсом из-за литовских поляков.

С точки зрения журналиста портала Nowa Europa Wschodnia Антония Радченко, ранее польские власти совершили ошибку, сделав ставку на ИАПЛ-СХС, как на единственного представителя польских интересов в Литве. Дескать, эта партия не стала силой, лоббирующей интересы Польши, а оказалась «образованием, в значительной степени дирижирующим польской дипломатией и всё ближе и ближе флиртующим с Кремлем и местными русскими деятелями промосковской ориентации». Но сейчас, по мнению автора, польские власти осознали эту ошибку и изменили свою позицию. В качестве доказательства он приводит слова из недавнего интервью главы администрации польского президента Кшиштофа Щерского: «Проводя политику в отношении поляков в Литве, мы должны помнить о диверсификации местной польской общины. Существуют по крайней мере три группы поляков в Литве, и каждая из них имеет разную стратегию действий, в то время как в польские СМИ просачиваются в основном эмоции или аргументы одной из этих групп. Во время диагностики ситуации поляков в Литве стоит остерегаться стереотипов и упрощенных схем».

Кто кому должен уступить?

В свою очередь, член Национального совета развития при президенте Польши профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, являвшийся постоянным советником бывшего министра иностранных дел Витольда Ващиковского, считает, что Литва должна пойти на уступки Варшаве, поскольку конфликт, дескать, выгоден только Кремлю. «Россия играется историей как только может — особенно болезненной польско-украинской историей. Но не только: она также вмешивается в польско-литовские, венгерско-словацкие, венгерско-румынские отношения. Всё, что только найдет, Москва пытается использовать для обострения ситуации. Природа „русской игры“ уже довольно давняя, и надо показывать людям, как эта российская система работает. Это очень важная задача для наших политических элит, для наших стран. Мы должны взаимно обсуждать и обороняться от этих манипуляций», — заявляет Граевский. Однако, он всё же настаивает, что Литва должна полностью восстановить попранные права польской общины.

И, надо сказать, Польша нашла довольно остроумный выход из этой ситуации — в Варшаве дали понять, что готовы будут пойти на улучшение отношений с Литвой в том случае, если Вильнюс разрешит вещание польских телеканалов на территории проживания избирателей ИАПЛ-СХС. Таким образом, по плану правительства в Варшаве, одновременно убиваются два зайца: Польша и усиливает собственное культурное влияние на зарубежных соотечественников и выводит их из-под воздействия «российской пропаганды». Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, пообещавший «перезагрузить» двухсторонние отношения, согласился на такой вариант. С февраля нынешнего года в юго-восточных районах Литвы, где проживает много этнических поляков, началась трансляция польских телеканалов. Отныне жители городов Вильнюс, Шальчининкай и Швенчёнис, равно как и прилегающих территорий, смогут смотреть каналы TVP Info, Kino Polska International, Kino Polska Muzyka International. Ранее же в Литве бесплатно можно было смотреть лишь программы польского телеканала TV Polonia. На ретрансляцию программ польского телевидения Литва выделила 350 000 евро.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, член Польского дискуссионного клуба Мариюс Антонович назвал это решение «шагом в правильном направлении по расширению альтернативы СМИ Кремля». Однако он также напомнил, что из польских информационных каналов в Литве начали транслироваться именно те, что наиболее рьяно поддерживает правящую в Польше элиту. «Ретрансляция польского телевидения необходима, поскольку части людей это поможет поддержать родную культуру и является альтернативой продукции Кремля, популярной среди поляков Литвы. Однако, я думаю, что нужно большее разнообразие, поскольку TVP Info сейчас сильно поддерживает власть и правящую партию Польши», — сказал Антонович.

Добавим, что впервые новость о договорённости относительно трансляции польских телеканалов появилась в сентябре прошлого года — одновременно с визитом в эту страну премьера Саулюса Сквернялиса. Накануне поездки Сквернялис заявил, что «Литва и Польша постепенно выходят на новый этап лучших отношений». По его словам, важный перелом в отношениях произошёл в июне 2017-го, когда после долгих споров «Литовские железные дороги» и польская компания Orlen (контролирующая нефтеперерабатывающий завод в литовском Мажейкяе) подписали договор об устраивающих обе стороны тарифах грузоперевозок. По словам Сквернялиса, для Вильнюса также важна поддержка Польши в достижении синхронизации литовских электросетей с западноевропейскими и в давлении на Белоруссию в связи со строительством Минском АЭС в Островце.

В целом, можно сказать, что Польша сейчас начинает повторять распространенную ошибку ЕС и США по отношению к странам Прибалтики: не столько добиваться от прибалтийских союзников изменения политики по нацменьшинствам, сколько промывать тем мозги и выделять больше денег на пропаганду. Ибо пока поляки и русские Литвы будут чувствовать себя в угнетённом положении, вряд ли их симпатии к России, выступающей за национальное равноправие, уменьшатся.

ВЯЧЕСЛАВ САМОЙЛОВ





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