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Польша уволила своего посла в Украине — новости политики украины — последние свежие политические новости мира — УНИАН

Политика 20 Дек 2018
Польша уволила своего посла в Украине — новости политики украины — последние свежие политические новости мира — УНИАН
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Ян Пекло был главой Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года.

Ян Пекло был послом Польши в Украине с 2016 года / фото УНИАН

Об этом говорится в решении, опубликованном в среду, 19 декабря, в издании «Monitor Polski», передает Польское радио.

Решение президента от 4 декабря 2018 года об увольнении посла содержит также подпись премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Ян Пекло был главой Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года.

Как отметил глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский, увольнение посла, которое случилось на основании ходатайства министра иностранных дел Польши, «не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений».

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«Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве; имею надежду, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным», — добавил он.

Прежде чем стать послом, Ян Пекло был журналистом и экспертом, связанным с организациями, которые занимаются, в частности, польско-украинским сотрудничеством: Институтом «Мосты на Восток» в Красичине, неподалеку Перемышля и Фундацией польско-украинского сотрудничества (с центром в Варшаве и Киеве).

В прошлом Ян Пекло также был редактором электронного журнала «Forum», посвященного диалогу культур, а в 2011-2013 годах он был членом Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства в Европейской комиссии.

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