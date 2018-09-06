Польша призывает Европу объединить силы против общего врага

Лидеры европейских стран стали догадываться о том, что в вопросах национальной безопасности им стоит надеяться только на себя. Ни Североатлантический альянс, ни Соединенные Штаты Америки им тут не помощники. Так, во всяком случае пишет польское издание «The Polityka».

Ухудшившиеся отношения с действующим президентом США Дональдом Трампом заставляют Европу задуматься о большей независимости в вопросах обороны своих территорий, отмечают авторы материала. Но, что любопытно, ни одна европейская сторона не рискует называть главного потенциального врага. Поиски общего противника, по словам тамошних лидеров, могут всерьез рассорить Европу. Остается гадать, от кого же Европа собирается обороняться общими силами — от «агрессивной» Российской Федерации, «амбициозной» Китайской народной республики или же «ощетинившихся» Соединенных Штатов Америки.

Справедливости ради стоит отметить, что в Европе, правда, антироссийская риторика в последнее время понемногу, но все же сходит на нет. Так, буквально на днях, действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеяться и доверять США Европа больше не может. Ранее «Правда.Ру» писала об этом. Французский лидер считает, что в вопросах безопасности Европе стоит в первую очередь прислушиваться к мнению России.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что авторитетная европейская исследовательская компания составила список европейских стран, что больше всего «не любят РФ». Так, в лидерах рейтинга предсказуемо оказались Швеция, Великобритания и все прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония.

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