Польша призналась в использовании гастарбайтеров с Украины для стимуляции экономического роста

Данные Центрального банка Польши и Европейского статистического ведомства (Eurostat) показывают, что сегодня польская экономика является одной из самых динамично развивающихся в Евросоюзе. Данный факт во многом объясняется массовым присутствием в Польше гастарбайтеров с Украины. Об этом пишет DW.

Отмечается, что конфликты в Крыму и в Донбассе привели к массовой эмиграции граждан Украины, из которых около 1 млн перебрались в Польшу.

«Без украинцев нашу экономику ждала катастрофа», — открыто признает Цезарь Казмирчак, председатель польского Союза предпринимателей и работодателей.

Сегодня, по данным польского ведомства по делам иностранцев, почти 90% запросов о получении вида на жительство приходит от граждан Украины. Большинство из них потом устраивается на работу помощниками по хозяйству, на стройки или фермы.

Напомним, что 1 мая ЕС ограничил въезд для граждан Украины. Для въезда на территорию Европейского Союза необходимо будет получать специальные платные разрешения.

При этом 20 февраля глава МИД Украины Климкин заявил о возможном отмене «безвиза» для Украины из-за невыполнения Украиной требований об ассоциации. В частности, отмечалась нерешенная проблема коррупции. Отметим при этом, что на Украине служащие миграционной службы торгуют биометрическими паспортами.

Добавим, что более 60% украинских гастарбайтеров работают за рубежом нелегально.

20 июля Эстония депортировала украинских гастарбайтеров-нелегалов. Сотрудники департамента полиции и пограничной охраны задержали четырех граждан Украины, которые работали нелегально на одной из строек вблизи города Раквере. Всем им запрещен въезд в страну на три года.

4 июля бывший министр обороны Украины Гриценко рассказал о нависшей над страной национальной катастрофе. По его словам, таковой является проблема трудовой миграции.

Днем ранее министр социальной политики Украины Рева заявил, что за рубежом работают на постоянной основе более 3,2 млн граждан Украины.

Напомним, что в апреле министр иностранных дел Украины Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто заявил, что сегодня на территории России проживает порядка 3 млн. граждан Украины. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эту ситуацию нужно «постепенно менять».

В мае психологи рассказали о проблемах украинских гастарбайтеров за границей.

Помимо собственных психологических трудностей, они сталкиваются с агрессией со стороны местных жителей. 10 мая в пригороде Варшавы неизвестные изувечили украинских гастарбайтеров бейсбольными битами.

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