Польша превращается в майдан — Новости политики, Новости Европы — EADaily

Очередная акция протеста сторонников либерализации законов об абортах в Польше ознаменовалась поддержкой фермеров, а также представителей ЛГБТ-движения.

По центру Варшавы минувшей ночью прошлось несколько тысяч человек. Демонстранты скандировали:

«Моё тело — моё дело!», «Свобода, равенство, аборты по требованию!», «Не ты рожаешь мёртвые тела!» (последний лозунг — обращение уже к президенту Польши Анджею Дуде и лидеру правящей партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому).

Также протестующие выкрикивали нецензурные лозунги, оскорбляющие президента, премьер-министра, правящую партию и церковные власти. На тротуаре перед президентским дворцом демонстранты написали чёрной краской: «Duda wypierdalaj!» (на литературный русский язык фразу можно перевести как «Дуда, убирайся!»).



Те же «беззащитные девушки», как в Белоруссии. Иллюстрация: Interia.pl

Возле юридического института Ordo Iuris, известного своей консервативной позицией относительно христианских семейных ценностей, протестующие забросали полицейских яйцами, а также запустили в стражей порядка сигнальные ракеты.

К протесту присоединились фермеры из района Вислянских Жулав. Тракторы, увешанные разного рода плакатами, медленно следовали за участниками демонстрации, что вызвало трудности с дорожным движением.

Кроме того, участники беспорядков проникли в костёлы, устраивая там «страйки» (сидячие забастовки). Архиепископ Станислав Гондецкий публично выразил сожаление, что из-за акций протеста верующие не смогли помолиться в церквях.



Святотатство в польском костёле. Иллюстрация: interia.pl«Прошу всех выражать свои взгляды социально приемлемым способом, — обратился к полякам архиепископ. — Ненормативная лексика, насилие, оскорбительные надписи, сбои в обслуживании и профанация, которые имели место в последние дни, — хотя они могут помочь некоторым людям разрядить свои эмоции, — не являются правильным способом действовать в демократической стране. Я выражаю свое сожаление по поводу того, что сегодня во многих церквях верующим не позволяют молиться, и право исповедовать свою веру принудительно лишено».

Ранее EADaily сообщало о том, что во время беспорядков полицейские избили евродепутата Мачея Копца.



Протестующие ратуют за «блокаду Польши».

Телеграм-канал «Из Польши. На русском» уточняет, что на сегодня, 26 октября, назначено более 50 протестов и митингов по всей Польше. Кроме того, польскоязычные диаспоры намерены организовать пикеты в Британии, Франции и Швеции. Таким образом, Польша, бунтующая уже пятые сутки, превращается в то, что она усиленно готовила как на Украине в 2014 году, так и в Белоруссии в 2020 году. Как нельзя кстати здесь подходит изречение из Библии: «Ибо что посеешь, то и пожнёшь».

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