Польша пойдет за деньгами «Газпрома» по стопам Украины

Варшава хочет блокировать «Северный поток – 2»

Польская компания PGNiG готова взыскать 1,5 миллиарда долларов с «Газпрома» путем ареста активов. Фото с сайта www.pgnig.pl

Польша надеется наложить арест на активы «Газпрома», в частности на активы российского трубопровода «Северный поток – 2», обещают польские чиновники. Варшава пойдет на этот шаг в случае, если польская газовая компания PGNiG не получит от «Газпрома» 1,5 млрд долл., которые ей причитаются по решению Стокгольмского арбитража.

Как заявил польскому изданию Wprost замминистра госактивов Польши Януш Ковальский, Варшава обладает «юридическими инструментами» для взыскания средств с «Газпрома». Речь, в частности, идет почти о 1,5 млрд долл., которые польская газовая компания PGNiG выиграла в Стокгольмском арбитраже против российского газового холдинга.

«Сейчас перед нами вопрос, как получить компенсацию в 6 млрд злотых (1,5 млрд долл.), которую польской стороне в лице PGNiG присудил Стокгольмский арбитраж в порядке возмещения переплаты за газ. По моему мнению, лучшим решением будут жесткие требования исполнения этого решения. PGNiG движется в этом направлении», – сообщил чиновник.

В качестве «эффективного способа» требовать выплаты Ковальский привел в пример украинский «Нафтогаз», который, добиваясь выплаты присужденной ему компенсации в 3 млрд долл., начал преследовать активы «Газпрома» по всей Европе. Польский чиновник считает, что так же, как и украинской компании, польской PGNiG следует получить исполнительный лист и добиться его признания в тех странах, где это удалось сделать и «Нафтогазу».

Сам же Ковальский полагает, что прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток – 2». «Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания тех 6 млрд злотых, которые нам причитаются», – подчеркнул он.

Напомним, в конце марта текущего года польская компания заявила о том, что выиграла дело у российского газового экспортера – компании «Газпром» – иск в Стокгольме по так называемому Ямальскому контракту. В Варшаве считают, что теперь польской компании причитаются 6 млрд злотых (около 1,43 млрд долл.). При этом PGNiG обвиняла российскую сторону в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и грозила обратиться в Еврокомиссию. Российская сторона сообщает, что еще рассматривает решение этого суда и считает преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

Сам же Ямальский контракт был заключен в 1996 году сроком до конца 2022 года. Согласно договору, Россия должна была поставлять в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год. Однако уже в 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%, а в 2015 году PGNiG подала иск в арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка. Стокгольмский арбитраж по итогу с доводами PGNiG согласился и присудил ей 1,5 млрд долл. компенсации. Очевидно, в российской компании с решением не согласились, так как уже 23 апреля PGNiG заявила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, без учета решения суда.

Кроме того, польская сторона в лице Ковальского настаивает, что Варшава не будет продлевать договор с российским «Газпромом» после 2022 года. «Я решительно выступаю за то, чтобы с 1 января 2023 года у польских компаний не было никаких договоров с «Газпромом». Это совершенно ненадежный и вызывающий массу вопросов поставщик. Он использует газ исключительно в политических целях», – приводят его слова польские СМИ. «С 1 января 2023 года, когда утратит силу Ямальский контракт, Польша должна иметь новый стабильный диверсифицированный пакет поставок газа с разных направлений, но ни в коем случае не с российского направления», – подчеркивает польский чиновник. Мало того, продолжает он, из соображений безопасности следует оградить такие польские компании, как PGNiG или «Орлен», от любых консалтинговых компаний и международных корпораций, которые работают на других рынках на россиян.

Приводя в пример успехи украинского «Нафтогаза» по борьбе с «Газпромом», он, в частности, напоминает об аресте акций оператора газопровода «Голубой поток» «Блю Стрим Пайплайн». «Также были заморожены швейцарские активы российского концерна в консорциумах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Более того, «Нафтогаз» подал иск на арест 100% акций дочерней компании «Газпрома» «Южный поток транспорт», и его удовлетворили», – продолжает Ковальский.

Заметим, противостояние «Нафтогаза» и «Газпрома» длится куда дольше противостояния российского газового холдинга с польской компаний. Напомним, еще в феврале 2018 года Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение в пользу «Нафтогаза» за недопоставку «Газпромом» газа по транзитному договору. С учетом долга украинской компании «Газпром» остался должен около 2,6 млрд долл. В Москве решение суда не признали и отказывались от выплаты. К соглашению стороны пришли лишь в конце 2019 года, когда Россия согласилась выплатить украинской стороне 2,9 млрд долл. «с учетом пени на день платежа». В обращении главы «Газпрома» Алексея Миллера подчеркивалось, что «выплаты по окончательному решению Стокгольмского арбитража» предусматриваются в контексте договоренности по транзиту газа между российской компанией и «Нафтогазом». Подчеркивалось также, что соглашение, которое заключают компании, «предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений». Несмотря на это, уже в начале апреля этого года «Нафтогаз» сообщил о возможности рассмотрения новых исков к «Газпрому» на 17 млрд долл.

Заметим, финансовые показатели самого «Газпрома» также не внушают оптимизма. Так, чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2019 году снизилась на 30,3% по сравнению с 2018 годом и составила 651,124 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) уменьшилась на 8,1%, до 4,76 трлн руб.

«Газпром» в нынешнем году фиксирует значительное снижение доходов в связи с тем, что сокращается объем поставок газа, подтверждал зампредправления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Только по итогам первых двух месяцев этого года выручка газового холдинга от экспорта голубого топлива рухнула более чем на 50% в годовом выражении и составила чуть более 5 млрд долл. Физический экспорт при этом рухнул на 24,6% – до 32,5 млрд куб. м, следовало из данных Федеральной таможенной службы. В свою очередь, добыча газа в марте провалилась на 18% (см. «НГ» от 22.04.20).

По мнению экспертов «НГ», дело до ареста Польшей активов российской компании дойдет только в том случае, если «Газпром» откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража, «Газпром» же пока о таком не заявлял. «Для ареста активов «Газпрома» PGNiG придется добиваться отдельных решений судов в странах, где они расположены. В случае с «Нафтогазом» также применялись аресты имущества «Газпрома» в качестве обеспечительной меры, и этим опытом готовы воспользоваться в Польше. Однако арест этих активов только обеспечительная мера, на деятельность компаний и на ход строительства этот арест никак не должен повлиять. Тем более это не должно повредить экспортным операциям «Газпрома», – замечает аналитик компании «Финам» Алексей Калачев. «Вероятность ареста активов крайне мала, так как в Польше ни у «Газпрома», ни у оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 активов нет. Польша в данном случае может попытаться обратиться к третьим странам, где эти активы есть, с просьбой об аресте, но совершенно не факт, что эту просьбу удовлетворят», – сомневается замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.





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