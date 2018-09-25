Польша отравит жизнь Калининграда

Всплеск польского национализма привел к тому, что Варшава инициирует проекты один безумнее другого. И почти все они, так или иначе, направлены против интересов России.

Среди последних инициатив — намерение прорыть судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, по которой проходит граница между Польшей и Россией. Стройка начнется «уже в эту избирательную кампанию», пообещал лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

По его словам, новый канал важен для развития польского портового города Эльблонга, отрезанного косой от Гданьского залива на Балтийском море. Сейчас для выхода на большую воду суда из Эльблонга проходят через российскую часть Калининградского (Вислинского) залива возле нашего Балтийска. За это поляки платят 5 млн. долларов в год.

Согласно проекту, судоходный канал будет иметь длину 1,5 километра и глубину 5 метров. Его строительство обойдется в 210 млн. долларов.

Идея строительства канала дискутируется уже давно. «Абсурдно, когда Польша, свободная страна, член ЕС и НАТО, должна просить у другой страны разрешения на заход в свои территориальные воды», — возмущался в 2017 году представитель Министерства водного транспорта Ежи Вилк.

Министр не зря упомянул про НАТО. Именно в Эльблонге располагается штаб многонациональной дивизии альянса «Северо-Восток». Ее части размещены как на территории Польши, так и стран Балтии. Так, может, причины носят военно-стратегический, а не экономический характер?

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В Польше у проекта есть оппозиция. Против строительства канала по экономическим, а также экологическим соображениям выступил региональный совет Поморского воеводства. За это местные власти обвинили в «игре в интересах Кремля». Против выступили и жители курортного поселка Крыница-Морска, расположенного на самой Балтийской косе.

Россия тоже не в восторге от польского проекта. Обеспокоенность планами Варшавы выразило Минприроды РФ. В своем письме польским коллегам наши чиновники отметили, что строительство потребует проведения масштабных берего- и дноуглубительных работ, что может сказаться уникальной окружающей среде и биоразнообразии залива.

Отметим, что политическое обоснование строительства канала, высказанное Качинским, совершенно не вяжется с униженными просьбами Варшавы разместить на своей территории американский военные базы. Получается, что речь идет не столько о суверенитете Польши, сколько о смене «большого брата» — России (СССР) на Соединенные Штаты.

— Этот проект существует уже довольно давно. Его не Качинский придумал, — говорит полоновед Станислав Куваев. — В самой этой стройке есть, конечно, резоны. При желании, ее можно рассматривать с точки зрения государственной безопасности Польши. Ведь попадать в свой собственный порт через территорию другого государства — это все-таки определенный риск.

Но в большей степени здесь экономические причины. Необходимость вносить плату за проход мимо Балтийска не давала возможности развивать порт Эльблонга так, как в Польше хотели бы его развивать.

«СП»: — А как они хотят его развивать?

— Там хотят разгрузить порты трехградья: Гданьска, Гдыни и Сопота и часть грузопотока направить восточнее — в Эльблог. Но поскольку эти города находятся в разных воеводствах, то вокруг канала идут споры — никто не хочет отдавать грузопоток. У представителей тамошнего самоуправления были по этому поводу вопросы. Они не очень хотят реализации этого проекта.

«СП»: — Одна из причин недовольства России — экологические риски…

— В Польше есть свои экологические группы, которые протестуют против строительства канала. Но власти Польши считают, что позиция России, которая ссылается на экологию, в данном случае цинична, поскольку Россия к экологическим вопросам традиционно проявляет гораздо меньше интереса, чем любая страна Евросоюза. И поэтому это манипуляция.

Но в любом случае Евросоюз должен рассмотреть этот вопрос и проект должен получить экологическую экспертизу. Кажется, обойти ЕС тут невозможно, поскольку проблемы Балтийского моря касается многих. Тем более, там в регионе действует природоохранная программа Евросоюза, на которую выделяются деньги. Их нужно использовать целевым образом.

По мнению председателя калининградского отделения МЭОО «Зеленый Фронт» Олега Иванова, канал нанесет региону слишком большой экологический ущерб.

— Надо понимать, что Балтийская коса — это единый природный комплекс и рассматривать его в разрыве невозможно.

«СП»: — Ваша организация требовала создать в 2017 году на Балтийской косе природный заказник. Удалось?

— На польской части косы особо охраняемая природная территория создана и функционирует уже давно. На нашей, российской, стороне пока нет. Но буквально две-три недели назад министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области выступило с заявлением о том, что предварительные работы по созданию заказника завершены, получены все необходимые заключения и в этом году заказник будет создан.

После этого наличие двух особо охраняемых территорий на косе — по обе стороны границы, потребует проведения независимой международной экологической экспертизы. Это, конечно, осложнит планы польской стороны.

А есть еще сам залив, как водный объект и место нереста разных видов рыб. Строительство канала неминуемо приведет к его обмелению, скорее всего на российской стороне.

Кроме того, канал нарушит связи единого сухопутного комплекса Балтийской косы. Поэтому понадобится возмещение экологического и прочего ущерба. Все это без сомнения удорожит проект, в то время как Евросоюз не особо желает увеличивать смету на строительство.

«СП»: — Может ли Польша сама реализовать проект, без участия ЕС и не учитывая мнение российской стороны?

— Должен быть какой-то диалог. Вряд ли польская сторона приступит к строительству, игнорируя и собственное природоохранное законодательство, и экологическое право ЕС. Им придется с этим считаться.

Кстати, местные жители с польской стороны не в восторге от будущего строительства. Это нарушит их привычные условия проживания в регионе. И с политической точки зрения это, скорее, сдерживающий фактор. Да и «старший брат» — ЕС может дать команду «стоп». Тогда он точно не будет реализован.

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В свою очередь калининградский гражданский активист Михаил Костяев удивлен позицией Польши.

— Когда Россия начинает реализацию каких-то проектов, которые затрагивают интересы сопредельных стран, то они всегда требуют, чтобы мы провели экологические экспертизы, дали разъяснения, учли их мнение, интересы. Поэтому в ситуации с каналом через Балтийскую косу нормально, чтобы наше, российское, мнение тоже было учтено. Ведь коса находится в совместном владении.

Если мы завтра захотим там что-то выкопать, Варшава — сто процентов — потребует от нас объяснений. Поэтому поляки могли бы хотя бы сделать какую-то страничку на ресурсах своего консульства с информацией для жителей нашего региона. Вдруг они выкопают канал и начнут по нему ядерные отходы возить? Мы же не знаем.

«СП»: — Качинского особенно «напрягает», что польская сторона вынуждена каждый раз проходя мимо нашего Балтийска запрашивать у России разрешение…

— И что такого? Наши корабли, когда ходят через Босфор, в ту же Сирию, тоже запрашивают разрешение на проход. Также в случае Суэцкого канала. Это обычная международная практика, закрепленная международными договорами. Там могут быть какие-то ограничения с военной точки зрения, но в целом запретить проходить через подобные проливы или каналы невозможно.

«СП»: — В Польше ведь сейчас наблюдается всплеск национализма. Партия Качинского задавила конкурентов и правит практически единолично. Видимо, ей выгодно подогревать атмосферу противостояния с Россией…

— Это может быть связано с предстоящими выборами. Правда, планов у поляков, как правило, громадье, а вот доводить их до конечного результата они умеют хуже. Мы их здесь хорошо изучили.

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