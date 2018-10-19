Польша: хорошо говорить о России — опасно для жизни

«Исчадие ада» — так в двух словах можно охарактеризовать видение России, которое стало обязательной нормой среди польских политиков. Любое нарушение этого принципа политической правильности влечет за собой суровое наказание — независимо от того, что за смельчак решился на отчаянный шаг представления иного взгляда. Высказывания в духе дружелюбия по отношению к России и уважения к ней обернулись в последнее время серьезными последствиями и для легенды оппозиции времен социалистической Польши, отца нынешнего премьер-министра, и для сенатора от главной оппозиционной партии сегодняшней политической сцены. Не говоря уже о политологе, который вместе со своими сторонниками решил зарегистрировать — по их же словам — «первую в Польше неамериканскую партию», к тому же дружески настроенную по отношению к России. Для него эта инициатива закончилась нелепым обвинением в шпионаже и содержанием вот уже третий год в следственном изоляторе.

Тон в антироссийской риторике в Польше, безусловно, задают политики правящей партии «Право и справедливость», которые буквально соревнуются в красочности своих слов, приписывающих России вины за все смертные грехи в мире. «Агрессивный сосед, угрожающий Польше и всей Европе» — это лейтмотив высказываний руководства партии и сформированного ей в 2015 году правительства.

Вспомним хотя бы пахнущие порохом слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что «Северный поток-2″ приближает нас к войне», что «агрессия России против Украины расшатала архитектуру безопасности Европы», что «Польша не позволит на угрозы пистолетом российской газовой политики». Антироссийскость нынешние польские власти, кумиром которых является ярый русофоб Юзеф Пилсудский, возвели в ранг государственной политики, поэтому из уст современных пилсудчиков трудно ожидать теплых слов в адрес России, а тем более — конкретных позитивных шагов.

Несколько иначе обстоят дела в других частях польской политической сцены. Иногда случается так, что некоторые деятели не выдерживают абсурдов оголтелой антироссийской пропаганды и, не взирая на повсеместную политическую правильность, идут против течения. Мачей Грубский, сенатор от оппозиционной партии «Гражданская платформа» дал интервью российскому агенству «Спутник». Уже за сам контакт с журналистом из России на его голову посыпались громы и молнии, сразу же ему прилепили ярлык «агента русских».

При этом содержание беседы абсолютно выходило за рамки общепринятой в Польше политической правильности. К примеру, сенатор заявил, что президент России производит на него «огромное впечатление», а «мы в Польше его недооцениваем». Он разъяснил также суть антироссийской газовой политики официальной Варшавы: «Если сегодня мы должны покупать нефть и газ от саудитов или американцев, которые дороже, чем российские нефть и газ, то нужно серьезно задуматься над тем, какова в этом выгода для поляков. Выходит, что выгоды никакой нет, потому что каждый поляк доплачивает за более дорогое топливо. То есть каждый поляк доплачивает своими деньгами за враждебную политику по отношению к России».

«Гражданская платформа», которая на каждом шагу представляет себя как партию либеральную и европейскую, приняла срочные меры по подавлению такого инакомыслия: членство сенатора в партии было приостановлено, а руководство распорядилось о проведении разбирательства. Однако сенатор обиделся на своих коллег и сам отдал членский партбилет.

Значительно больший резонанс среди поляков и одновременно значительно большую головную боль для представителей властей, а особенно лично для премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, вызвал своими высказываниями 77-летний отец главы правительства, депутат Сейма Корнель Моравецкий. В течение последних нескольких месяцев он начал настоящую битву Дон Кихота против оголтелой антироссийской пропаганды и стандартно антироссийской позиции официальной Варшавы.

«Польские элиты, польские средства массовой информации, польское правительство настраивает поляков против русских», — не побоялся сказать он публично об этой очевидной истине. Досталось от него также авторам польской политики на международной арене: «К сожалению, наша внешняя политика сводится к роли марионетки Вашингтона»; «Я не вижу агрессивной политики со стороны России»; «Линия Евросоюза и НАТО по отношению к России неправильна», «Европа теряет свою силу. Она могла бы ее восстановить, если бы объединилась с Россией. Только при объединении с Россией с ее огромным потенциалом Европа может стать мировой державой — в духовном, экономическом, военном отношении. Это должен быть просто Евросоюз с Россией в его составе, а общим знаменателем являются корни, христианская культура».

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Ужасное раздражение польских «элит», которые при каждом случае бичуют Россию, вызвали также слова Моравецкого о том, что Путин — это демократически избранный президент, а российская демократия ничем не отличается от западных стандартов. А его призыв к «потеплению в отношениях с Россией, которое также укрепит нас на международной арене», несомненно, вывел из себя многих представителей властей.

К тому же он осуждает разрушение советских и российских памятников в Польше («мы ведь по сути одна цивилизация; нужно стараться строить лучший мир») и критикует навязчивую идею польских политиков о размещении в Польше постоянных американских баз («Этот шаг повредит нашим отношениям с Россией, а это не в нашем интересе. Я бы предпочел, чтобы этот вопрос решали между собой русские и американцы»).

Корнелю Моравецкому трудно приклеить ярлык «русского агента», поскольку в социалистической Польше он был ярым оппозиционером, и его авторитет неоспорим даже среди представителей нынешних польских властей, которые редко считаются с какими-либо авторитетами. Но ярлык «самого пророссийского политика в Польше» ему сейчас приклеивают на каждом шагу. На такие обвинения он спокойно отвечает, что он наиболее пропольский политик, поскольку заботится об интересах Польши, а в интересах Польши — добрососедство с Россией. Однако его сын, премьер Матеуш Моравецкий быстро отмежевался от взглядов отца: «Я абсолютно с ним несогласен. Россия наносит удары по Польше во многих областях, трудно это не заметить. Его взгляды ошибочны и неуместны».

К значительно более драматическим последствиям, чем партийные санкции или публичная нагонка, привела попытка регистрации первой в Польше партии, лидеры которой открыто говорили о своих пророссийских симпатиях. «Смена» с момента ее появления была — говоря словами польской пословицы — солью в глазах польских властей. Ее руководство во главе с политиком, журналистом и политологом, кандидатом наук Матеушем Пискорским подчеркивало, что это «первая в Польше неамериканская партия», а «все правящие команды ездят за инструкциями в Вашингтон, при этом суверенитета значительно меньше». Не могли не раздражать представителей польских властей также слова из программы партии о том, что «размещение американских войск в Польше равнозначно с покорением страны без единого выстрела».



Матеуш Пискорский. Фото: Ритм Евразии

Ответ властей был жесткий: Пискорскому было предъявлено нелепое и столь же тяжелое обвинение в шпионаже. Однако неясно было, какие именно вражеские силы завербовали Пискорского. Сначала намек, казалось бы, был прост: Россия. Однако по мере того, как истории о «серьезных доказательствах», собранных контрразведчиками, становились все более туманными, направления этого шпионажа становились все более экзотическими. Последовал Китай, а затем даже… Ирак.

После более двух лет продолжаемого судами по требованию Агенства внутренней безопасности ареста его судьбой заинтересовалась ООН. Эксперты из Рабочей группы ООН по вопросам произвольного задержания однозначно оценили ситуацию: Польша, содержа Пискорского за решеткой, нарушает многочисленные статьи двух фундаментальных документов ООН: Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Не менее однозначен был призыв к польским властям: закончить этот беспредел и выплатить Пискорскому соответствующую компенсацию. Реакцией властей было… решение о продолжении его содержания в тюрьме на очередные шесть месяцев.

Недавно, в конце концов, начался его судебный процесс — по просьбе обвинения он будет проходить в закрытом (читай: секретном) режиме. Сам Пискорский перед тем, как его его ввели в судебный зал, успел сказать журналистам, что прокуратура хотела бы засекретить даже обвинительный акт, поскольку, он подчеркнул, если бы общественность узнала, какие именно обвинения ему предъявляются, прокуратуру высмеял бы весь цивилизованный мир.

Хорошо, что бодрость духа в этой трудной ситуации не покидает непокорного политика, однако несомненно одно: симпатии к России — это в Польше явление опасное для жизни.

Александр Шторм, специально для EADaily из Варшавы





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