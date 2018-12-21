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Польша дала Украине дополнительные разрешения на автоперевозки — Depo.ua

Политика 21 Дек 2018
Польша дала Украине дополнительные разрешения на автоперевозки — Depo.ua
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Польша предоставила Украине дополнительно 3000 транзитных разрешений на автоперевозки

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

«Только что закончили телефонный разговор с польским коллегой, министром транспорта Анджеем Адамчиком. Как и обещали друзья-поляки, украинские грузовики не будут стоять на украинско-польской границе: выделено дополнительно 3 000 транзитных разрешений и 1 000 двусторонних, вследствие чего хватит закрыть потребности на автоперевозки до конца года и выполнить контрактные обязательства украинских компаний перед контрагентами из ЕС», — написал Омелян.

Он отметил, что с 1 января 2019 года все двусторонние разрешения будут выдаваться под тройным контролем: Министерства, транспортной инспекции и АСМАП.



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