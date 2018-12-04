Половой вопрос. Как украинские женщины в большую политику ходили — Деловая столица

За всю историю страны было только четыре женщины, баллотировавшиеся в президенты, – Витренко, Тимошенко, Богословская и Супрун

Астрологи еще в 90-х предсказывали, что президентом Украины станет женщина. Не секрет, что этими предсказаниями пользовались пиарщики Юлии Тимошенко. Однако прогнозы никак не сбывались. У Юлии Владимировны весной будущего года будет третья попытка стать президентом. А пока она с сотен билбордов обещает снизить и повысить, президентами в своих странах становятся другие женщины. В прошлое воскресенье грузины доверили страну Саломе Зурабишвили. Кстати, парламент этого дружественного нам государства почти семь лет подряд возглавляла Нино Бурджанадзе. Она также была и. о. президента.

Украинцы к политическим перспективам женщин относятся куда консервативнее. По всей видимости, до сих пор в нашем сознании очень силен образ Берегини — хозяйки в доме, но не в государстве. Как показывает история, только в последние годы женщины стали занимать важные посты во власти благодаря своему умению эффективно работать, а не продвижению по службе руками высокопоставленных и богатых мужчин.

Вспомним, как наши женщины ходили во власть. И начнем с последнего советского и первого независимого созыва Верховной Рады. Тогда под куполом на Грушевского заседали всего 12 женщин. Киевский архитектор Лариса Скорик, председатель колхоза им. Чапаева Добропольского района Донецкой области Лидия Сивкова, ее землячка из Донецка Раиса Богатырева, руководительница белоцерковского комбината «Будиндустрия» Галина Васильева, врач из Вышгородского района Валентина Ещенко, поэтесса и бывший диссидент Ирина Калинец, одесская журналистка Светлана Остроущенко, учительница из Тернопольщины Катерина Завадская, ее землячка, писательница Мария Гуменюк (Куземко), компартийный функционер из Хмельниччины Анна Архипова, гендиректор Черкасского швейного объединения Катерина Бойко и экономист с Чернигова Татьяна Яхеева. Самой известной и активной в том составе парламента была Скорик. Однако никому из этого списка попасть в следующий парламент не удалось. Богатырева, связанная с «донецкой» группой влияния, станет известным политическим деятелем чуть позже.

В ВР второго созыва количество женщин возросло до 18. Из них успешную политическую карьеру на протяжении последующих лет сделали только — Нина Карпачова стала первым украинским омбудсменом, Катерина Ващук, Слава Стецько, Катерина Самойлик, Лилия Григорович и Валентина Семенюк несколько раз избирались народными депутатами. Семенюк также возглавляла Фонд госимущества. Самыми же успешными стали Наталья Витренко и Юлия Тимошенко. Обе дважды баллотировались в президенты.

Первые же выборы по смешанной системе (2002 г.) дали возможность получить мандаты народных депутатов 38 женщинам. Однако в первой пятерке партий, преодолевших проходной барьер, оказались только артистка Валерия Заклунная (Компартия) и Наталья Витренко, которая вела в Раду свою ПСПУ. Кстати, Юлия Тимошенко в списке «Громады» была шестой. То есть лицами своих политсил их вожаки женщин не считали.

На тех выборах была и женская партия — Всеукраинская партия женских инициатив. Она заняла 22 место из 30 участников, получив всего 0,58%. В списке этой политической силы было пять мужчин, причем двое — в первой пятерке.

Через четыре года парламент сделал маленький шажок назад в гендерном вопросе — по партийным спискам в ВР прошли 37 женщин: три от КПУ, 13 от Партии регионов, 8 от «Нашей Украины», 12 — от БЮТ и одна от социалистов. В первой пятерка оказались коммунистка Самойлик, «регионалка» Богатырева, лидер именного блока Юлия Тимошенко и сразу три представительницы «Нашей Украины» — Ольга Герасимюк, Руслана Лыжичко и Ксения Ляпина. А вот партия «Жінки за майбутнє» самостоятельно на выборы не пошла, она объединилась в Оппозиционный блок «Не так!», получив в его списке около 30 мест, в основном в условно непроходной части.

На досрочных выборах 2007-го численность женщин-депутатов снова уменьшилась до 34-х. По спискам КПУ прошли пять депутатов (в первой пятерке была крымчанка Марина Перестенко), по спискам Партии регионов — 11 (в первой пятерка была Инна Богословская), в проходной части списка «Блока Литвина» оказалось все две женщины, в НУНС — семь (в первой пятерке Ольга Герасимюк), в БЮТ — девять. Понятно с кем во главе.

Вопрос о гендерной квоте в партийных списках ставился на уровне круглых столов, политики поддерживали этот подход, однако лидеры политсил и дальше предпочитали в своих списках прятать представительниц прекрасного пола подальше. А выиграть выборы на мажоритарке женщинам достаточно сложно, учитывая, что эти выборы у нас превращаются в конкуренцию денежных мешков.

На парламентских выборах 2012 года мандаты в мажоритарных округах получили 14 женщин. По спискам — еще 29. В тех выборах не участвовала ни одна из женских партий.

А на досрочных выборах 2014-го партия «Солидарность женщин Украины» набрала всего 0,66% голосов и заняла в итоге 13 место из 29 участников.

Что же касается партий-победительниц, то по результатам выборов мандаты по спискам «Народного фронта» получили 12 женщин, по спискам Блока Порошенко — 13, от «Оппоблока» — 2, от «радикалов» — 3, от «Батьківщини» — 5. «Самопоміч» лучше всех придерживалась гендерной квоты, включив в первую тридцатку сразу 11 представительниц прекрасного пола. А вот мажоритарку удалось выиграть только Ирине Подоляк и Оксане Юринец.

К сожалению, партии часто использовали известных женщин в качестве узнаваемых лиц. Руслана Лыжичко, Таисия Повалий, Злата Огневич… В 2006-м вторым номером списка Блока Литвина была легенда эстрады София Ротару. Правда, эта политсила проходной барьер тогда не прошла, и София Михайловна в большую политику не попала.

Президентские выборы 1991 и 1994 гг. прошли без баллотирования женщин. В 1999 г. первой испытала вкус президентской гонки Наталья Витренко. Она заняла четвертое место, набрав 10,97% голосов. Второй раз Наталья Михайловна баллотировалась в 2004-м и стала пятой, получив незначительную поддержку 1,53%. На тех выборах она снова была единственной женщиной-кандидатом.

В 2010-м претензии на президентскую булаву предъявили Юлия Тимошенко, Инна Богословская и Людмила Супрун. Юлия Владимировна вышла во второй тур с Януковичем и там проиграла ему всего лишь 3%. Богословская стала 10-й с 0,41%, Супрун — 13-й (0,19%) из 18 участников.

На досрочных выборах президента в мае 2014-го Тимошенко опять стала второй. В этот раз она серьезно отстала от победителя Петра Порошенко: 54,7 против 12,81%. Кроме лидера «Батьківщини» в гонках также участвовала Ольга Богомолец (восьмое место и 1,91%). Собиралась испытать судьбу Наталья Королевская, но почему-то отказалась.

В предстоящих выборах главы государства обязательно будет участвовать Тимошенко. О планах баллотироваться также заявила Инна Богословская. Возможно, появится еще кто-то. Что же касается парламентских выборов, то в новом избирательном кодексе, принятом пока только в первом чтении, вводится гендерный принцип — при формировании списков кандидатов партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т. д.) каждого избирательного списка как мужчин, так и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола). Однако, учитывая нерадужные перспективы этого законопроекта, с представительством женщин в политике — как в парламенте, так и на местах — все может остаться без изменений.





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