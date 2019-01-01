Полный текст новогоднего поздравления Порошенко. Новости политики — Деловая столица

Президент Петр Порошенко призвал украинцев к единству и пообещал экономический рост

Об этом говорится в новогоднем обращении главы государства, полный текст которого предоставляет «ДС».

«Дорогие соотечественники! Еще мгновение — и летопись 2018 года ляжет в архив украинской истории. А место там для нее — особенное. Оно рядом с 1991, когда было провозглашено нашу Государственную Самостоятельность. 15 декабря здесь, в Святой Софии, состоялся объединительный Собор. И тысячи людей, которые собрались на площади, не стеснялись слез. И то были слезы радости. Родилась наконец автокефальная Православная церковь Украины, признана мировым православием.

Борьба за независимость нашей церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас. И это — настоящее чудо! Это знак Божий, что в нас, украинцев, точно все будет хорошо!

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На днях вместе с благой вестью о рождении Спасителя Украина получит долгожданный Томос — грамоту от Вселенского патриархата. И она документально засвидетельствует нашу духовную независимость.

Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. И это четкая стратегия, которой неукоснительно придерживаемся в течение последних пяти лет. Мы идем своим путем! Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелье раздора — ничто не должно развернуть нас обратно. В единстве — сила народа.

«Боже, нам единство подай», — хотелось, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года. Для властей. Для общества. И для каждого гражданина. Тем более, что 2019 — это столетие Акта Злуки. Столетие нашей Соборности.

И мы ничего не желаем больше, чем мира. И никто не желает мира больше, чем мы. Поэтому позвольте от Вашего имени, прежде всего, поздравить украинских воинов. Это они гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь.

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И пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них — Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях.

Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к Вам с миром, какой бы длинной не была дорога. И наша семья непременно воссоединится за одним столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени.

Дорогие украинцы! Самое тяжелое уже прошло. И худшее тоже позади. Впереди — постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни. И это — результат нашей совместной кропотливой работы. И главное — в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из Вас. И тогда мы точно победим!

Желаю всем счастливого Нового года! И чтобы наша доля нас не цуралась. Слава Украине!» — сказал президент.

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