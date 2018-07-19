Политзаключенный Куку прекратил голодовку по просьбе жены

Украинский политзаключенный Эмир-Усейн Куку написал заявление о прекращении голодовки

Об этом сообщает журналист издания «Радио Свобода» Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает «ДС».

По его словам, Куку прекратил голодовку по просьбе своей супруги.

«В ответ на просьбу супруги Мерьем Эмир-Усейн прекратил голодовку. По информации председателя ОНК (Общественные наблюдательные комиссии, — ред.) по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки», — сообщил Наумлюк.

Кроме того, он добавил, что Куку начал процесс восстановления. Он начал принимать питательные смеси, а также проходит медпроцедуры.

Как сообщала «ДС», крымский татарин, политзаключенный Эмир-Усеин Куку находится под круглосуточным видеонаблюдением в одиночной камере.

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